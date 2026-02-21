हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तेजस्वी प्रकाश ने मुंबई के पॉश एरिया में खरीदा लग्जरी फ्लैट, कीमत जान रह जाएंगे हैरान

तेजस्वी प्रकाश ने मुंबई के पॉश एरिया में खरीदा लग्जरी फ्लैट, कीमत जान रह जाएंगे हैरान

Tejasswi Prakash: तेजस्वी प्रकाश आए दिनों सुर्खियों में बनी रहती हैं. एक बार फिर वो चर्चा में आ गई हैं. तेजस्वी ने दुबई और गोवा के बाद अब मुंबई के पॉश इलाके में लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Feb 2026 10:27 AM (IST)
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश अपने काम के साथ-साथ अपनी लग्ज़री लाइफस्टाइल को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहती हैं. तेजस्वी प्रकाश अब एक और घर की मालकिन बन गई हैं. साल की शुरुआत उन्होंने करोड़ों का घर खरीदने से की है. उन्होंने मुंबई के पॉश एरिया में इतना महंगा अपार्टमेंट खरीदा है जिसकी कीमत जानते हीं आपके होश उड़ जाएंगे.

तेजस्वी प्रकाश छोटे पर्दे की सबसे सफल एक्ट्रेसेस में से एक हैं. वैसे तो वो मुंबई में अपने माता-पिता के साथ रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई प्रॉपर्टीज खरीदी हैं. कुछ साल पहले ही तेजस्वी ने गोवा में अपना घर खरीदा था और अब उन्होंने मुंबई के पॉश एरिया में घर है.

बांद्रा में खरीदा अपार्टमेंट  
तेजस्वी प्रकाश का अब नया आशियाना मुंबई के बांद्रा वेस्ट में हैं. CRE मैट्रिक्स को मिले प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, तेजस्वी ने बांद्रा रिक्लेमेशन में कृष्ण चंद्र मार्ग पर बे हाइट्स में एक फ्लैट खरीदा है. यह अपार्टमेंट लगभग 1,304 स्क्वायर फीट का है. तेजस्वी ने इसी महीने यह अपार्टमेंट डेवलपर एक्सेल एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से खरीदा.  

 
 
 
 
 
कितनी है कीमत?
बता दें, इसके लिए तेजस्वी ने मोटी रकम चुकाई है. उन्होंने ये घर 7.63 करोड़ रुपये में खरीदा है. 16 फरवरी 2026 को रजिस्ट्रेशन हो गया है. तेजस्वी प्रकाश ने घर के लिए 38.15 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी दी है. प्रॉपर्टी का पजेशन 29 नवंबर 2030 को तय है. बात करें घर की तो एक्ट्रेस को फ्लैट के साथ दो कार पार्किंग स्पेस मिला है. जिस जगह तेजस्वी ने फ्लैट खरीदा है, वो पहले से ही बड़े सेलिब्रिटीज का हब है.

तेजस्वी प्रकाश का वर्कफ्रंट
काम की बात करें तो बिग बॉस 15 की विनर तेजस्वी प्रकाश 'नागिन 6' शो के बाद अब इन दिनों रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स में नजर आ रही हैं. भारती सिंह के इस शो में तेजस्वी के साथ उनके ब्वॉयफ्रेंड करण कुंद्रा भी हैं.

Published at : 21 Feb 2026 10:27 AM (IST)
Tejasswi Prakash
