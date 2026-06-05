'मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता...', प्रिंस नरूला को लेकर एल्विश यादव के बयान ने मचाई हलचल
Elvish Yadav on Prince Narula: हाल ही में यूट्यूबर एल्विश यादव ने अपना होम टूर दिया हैं. इसी बीच उन्होंने प्रिंस नरूला के साथ काम को लेकर बड़ा बयान दिया, जो चर्चा में आ गया हैं.
यूट्यूबर एलविश यादव इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी 2' जीतने के बाद 'लाफ्टर शेफ्स 3' में धमाल मचा रहे एल्विश ने हाल ही में अपना होम टूर दिया हैं, जिसमें उनके घर के इंटीरियर और डिजाइन ने सभी को बहुत प्रभावित किया हैं. इसी बीच उन्होंने अपने करियर और को-स्टार को लेकर खुलकर बात की है, जो अब वायरल हो रहा हैं.
किसके साथ काम नहीं करना चाहते हैं एल्विश?
हाल ही में यूट्यूबर और पत्रकार नयनदीप रक्षित, एल्विश यादव के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके आलीशान बंगले का टूर किया और लोगों को दिखाया. इसी बीच नयनदीप ने एल्विश से पूछा कि क्या कोई ऐसा को-स्टार है, जिसके साथ आप काम नहीं करना चाहते हैं? तो इस सवाल को पहले उन्होंने नजरंदाज किया, फिर बाद में जवाब दिया कि वो प्रिंस नरूला के साथ काम नहीं करना चाहते हैं.
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उन्होंने आगे कहा, 'आज तक मुझे किसी के साथ काम करने के लिए मजबूर नहीं किया गया है. कोई भी मुझे किसी ऐसे इंसान के साथ काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, जिसके साथ मैं काम नहीं करना चाहता.' इसके आलावा उन्होंने 'द 50' शो के बारे में भी बात की, जिसमें प्रिंस ने एल्विश का नाम लिया था. जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, फैंस उनका समर्थन करने लगे और उनकी तारीफ की.
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प्रिंस ने भी दिया बयान
इसके अलावा प्रिंस ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में इस मामले को लेकर कहा, 'जब शो की शूटिंग हो रही थी, तब कैमरे 24 घंटे चल रहे थे. हमें बिल्कुल नहीं पता था कि आखिर कौन-सा हिस्सा शो में इस्तेमाल किया जाएगा. जब मैक्सटर्न ने उस विवाद का जिक्र किया, तभी बातचीत शुरू हुई. मैंने उस पर नॉर्मल तरीके से जवाब दिया क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि वो हिस्सा शो में शामिल किया जाएगा क्योंकि उसका शो से सीधा संबंध नहीं था.
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प्रिंस ने आगे कहा, 'जब कोई इंसान अपनी जिंदगी की इतनी निजी और इमोशनल बातें शेयर करता है, तो कोई भी व्यक्ति उसे सहानुभूति दिखाएगा. मैंने सिर्फ उनसे कहा था कि अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाकर न रखें. खुलकर बात करें और अपने मन की बातें बाहर निकालें, क्योंकि इससे मुश्किल समय से उबरने में मदद मिल सकती है.' अब उनके बीच का ये मामला फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं, हालांकि उनके फैंस उन्हें फिर से साथ देखना चाहते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनके बीच का रिश्ता ठीक हो जाए.
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