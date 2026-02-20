हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सादगी में भी है ग्लैमर, दखें सुपरस्टार यश की वाइफ राधिका पंडित की 10 खूबसूरत तस्वीरें

Radhika Pandit: सुपरस्टार यश की पत्नी और एक्ट्रेस राधिका पंडित ने अपनी फिल्मों से बड़ा नाम कमाया. 'मोग्गिना मनसु' से मिली पहचान के बाद उन्होंने कई अवॉर्ड जीते. तो आइए देखते हैं उनकी कुछ खूबसूरत फोटोज.

Radhika Pandit: सुपरस्टार यश की पत्नी और एक्ट्रेस राधिका पंडित ने अपनी फिल्मों से बड़ा नाम कमाया. 'मोग्गिना मनसु' से मिली पहचान के बाद उन्होंने कई अवॉर्ड जीते. तो आइए देखते हैं उनकी कुछ खूबसूरत फोटोज.

कन्नड़ सिनेमा की एक्ट्रेस और सुपरस्टार यश की पत्नी राधिका पंडित ने अपने दमदार अभिनय और सादगी से लाखों दिल जीते हैं. टीवी से करियर की शुरुआत करने वाली राधिका आज साउथ इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुकी हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उनके जीवन और करियर से जुड़ी खास बातें.

राधिका पंडित कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने कई हिट फिल्मों में काम कर अपनी अलग पहचान बनाई है. उनका जन्म 7 मार्च 1984 को बेंगलुरु में हुआ था और आज भी फिल्मों में नजर आती हैं.
राधिका पंडित कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने कई हिट फिल्मों में काम कर अपनी अलग पहचान बनाई है. उनका जन्म 7 मार्च 1984 को बेंगलुरु में हुआ था और आज भी फिल्मों में नजर आती हैं.
उनके पिता कृष्णप्रसाद पंडित चितरापुर सरस्वत ब्राह्मण समुदाय से हैं, जबकि मां मंगला गोवा से ताल्लुक रखती हैं. राधिका का पालन-पोषण बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में हुआ.
उनके पिता कृष्णप्रसाद पंडित चितरापुर सरस्वत ब्राह्मण समुदाय से हैं, जबकि मां मंगला गोवा से ताल्लुक रखती हैं. राधिका का पालन-पोषण बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में हुआ.
