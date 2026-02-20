सादगी में भी है ग्लैमर, दखें सुपरस्टार यश की वाइफ राधिका पंडित की 10 खूबसूरत तस्वीरें

राधिका पंडित कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने कई हिट फिल्मों में काम कर अपनी अलग पहचान बनाई है. उनका जन्म 7 मार्च 1984 को बेंगलुरु में हुआ था और आज भी फिल्मों में नजर आती हैं.