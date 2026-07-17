'3 इडियट्स सोनम वांगचुक से नहीं थी इंस्पायर', बोले आमिर खान, ये गुजारिश भी की

एजुकेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 20 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं.इस दौरान उनका वजन भी काफी कम हो गया है. वे कॉकरोच पार्टी के समर्थन में अनशन कर रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इंस्तीफे की मांग कर रहे हैं. हर कोई उनकी सेहत को लेकर चिंता जता रहा है.

इन सबके बीच जीनत अमान से लेकर स्वरा भास्कर तक बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स सोनम वांगचुक के सपोर्ट मे आगे आए हैं. वहीं 3 इडियट्स में सोनम वांगचुक से इंस्पायर किरदार निभाकर खूब तारीफें बटोरने वाले बालीवुड के सुपरस्टार आमिर खान एजुकेटर और एक्टिविस्ट को लेकर कुछ न बोलने पर काफी ट्रोल हो रहे थे. फाइनली आमिर खान ने इस पर चुप्पी तोड़ी है, साथ ही उन्होंने ये बात भी क्लियर की है कि 3 इडियट्स में उनका किरदार रैंचो सोनम वांगचुक से इंस्पायर नहीं था.

'3 इडियट्स का रोल सोनम वांगचुक से इंस्पायर नहीं था'

गुरुवार को, आमिर ने 'लगान' की स्क्रीनिंग के लिए लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल के क्लोजिंग इवेंट में हिस्सा लिया था. स्क्रीनिंग के बाद, आमिर ने फिल्म की रिलीज के 25 साल बाद उसके असर और महत्व पर बातचीत की. इसी दौरान उन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए. बातचीत के दौरान, आमिर से सोनम वांगचुक के बारे में पूछा गया. माना जाता है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 इडियट्स' में उनके किरदार 'रैचो' सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर था. चर्चा में सोनम वांगचुक की चल रही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का जिक्र भी हुआ और अभिनेता से इस मुद्दे पर उनके विचार पूछे गए.

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'3 इडियट्स' के लिए सोनम वांगचुक से इंस्पिरेशन लेने की बात पर आमिर ने कहा, "नहीं, असल में यह सच नहीं है. यह एक गलतफहमी है. जब हम '3 इडियट्स' फिल्म बना रहे थे, तब मुझे मिस्टर सोनम के बारे में पता नहीं था. मैंने हाल ही में चतुर का एक वीडियो देखा, जिसमें उसने ऐसा कहा था. लेकिन वह गलत है. हो सकता है कि चतुर ऐसा सोचता हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि न तो राजू और न ही अभिजात (राजकुमार हिरानी या अभिजात जोशी) जो फिल्म के दो लेखक हैं, हममें से किसी को भी मिस्टर सोनम के बारे में जानकारी नहीं थी. हालांकि, मिस्टर सोनम जो काम कर रहे हैं, वह बहुत अच्छा है. उनकी और उनके काम की इज्जत करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे '3 इडियट्स' के किसी किरदार पर आधारित हों."

VIDEO | Actor Aamir Khan says 3 Idiots was not inspired by Sonam Wangchuk and expresses concern over his health, saying, "I hope he ends his fast."



On Thursday, Aamir Khan made a special appearance at the closing of the London Indian Film Festival for the screening of Lagaan,… pic.twitter.com/28fxr2Z8q1 — Press Trust of India (@PTI_News) July 17, 2026

आमिर खान ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की गुजारिश की

इसके बाद, आमिर से सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बारे में पूछा गया, क्योंकि वे दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. इस पर आमिर ने कहा, "हम सभी उनकी सेहत और जिंदगी को लेकर बहुत चिंतित हैं, हमें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. हम सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि वे अपना अनशन खत्म कर दें."

ओमी वैद्य ने सोनम वांगचुक का किया था सपोर्ट

इससे पहले थ्री इडियट्स में चतुर का किरदार निभाकर फेमस हुए एक्टर ओमी वैद्य ने भी सोनम वांगचुक का सपोर्ट किया था. उन्होंने कहा था कि वे सोनम वांगचुक को मरते नहीं देख सकते.

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