'3 इडियट्स सोनम वांगचुक से नहीं थी इंस्पायर', बोले आमिर खान, ये गुजारिश भी की

INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'3 इडियट्स सोनम वांगचुक से नहीं थी इंस्पायर', बोले आमिर खान, एक्टिविस्ट से अनशन खत्म करने की भी गुजारिश की

'3 इडियट्स सोनम वांगचुक से नहीं थी इंस्पायर', बोले आमिर खान, एक्टिविस्ट से अनशन खत्म करने की भी गुजारिश की

Aamir Khan On Sonam Wangchuk: आमिर खान ने आखिरकार अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को लेकर बात की है. उन्होंने  एजुकेटर और एक्टिविस्ट की हेल्थ पर चिंता जताई और अनशन खत्म करने की अपील भी की.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 17 Jul 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

 एजुकेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 20  दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं.इस दौरान उनका वजन भी काफी कम हो गया है. वे कॉकरोच पार्टी के समर्थन में अनशन कर रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इंस्तीफे की मांग कर रहे हैं. हर कोई उनकी सेहत को लेकर चिंता जता रहा है.

इन सबके बीच जीनत अमान से लेकर स्वरा भास्कर तक बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स सोनम वांगचुक के सपोर्ट मे आगे आए हैं. वहीं 3 इडियट्स में सोनम वांगचुक से इंस्पायर किरदार निभाकर खूब तारीफें बटोरने वाले बालीवुड के सुपरस्टार आमिर खान एजुकेटर और एक्टिविस्ट को लेकर कुछ न बोलने पर काफी ट्रोल हो रहे थे. फाइनली आमिर खान ने इस पर चुप्पी तोड़ी है, साथ ही उन्होंने ये बात भी क्लियर की है कि 3 इडियट्स में उनका किरदार रैंचो सोनम वांगचुक से इंस्पायर नहीं था. 

'3 इडियट्स का रोल सोनम वांगचुक से इंस्पायर नहीं था'
गुरुवार को, आमिर ने 'लगान' की स्क्रीनिंग के लिए लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल के क्लोजिंग इवेंट में हिस्सा लिया था.  स्क्रीनिंग के बाद, आमिर ने फिल्म की रिलीज के 25 साल बाद उसके असर और महत्व पर बातचीत की. इसी दौरान उन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए.  बातचीत के दौरान, आमिर से सोनम वांगचुक के बारे में पूछा गया. माना जाता है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 इडियट्स' में उनके किरदार 'रैचो' सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर था. चर्चा में सोनम वांगचुक की चल रही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का जिक्र भी हुआ और अभिनेता से इस मुद्दे पर उनके विचार पूछे गए. 

ये भी पढ़ें:-Thursday Box Office Collection: गुरुवार को भी 'धमाल' का रहा दबदबा, आखिरी सांसे गिन रही 'अल्फा'- 'वेलकम टू द जंगल', जानें- कलेक्शन

'3 इडियट्स' के लिए सोनम वांगचुक से इंस्पिरेशन लेने की बात पर आमिर ने कहा, "नहीं, असल में यह सच नहीं है. यह एक गलतफहमी है. जब हम '3 इडियट्स' फिल्म बना रहे थे, तब मुझे मिस्टर सोनम के बारे में पता नहीं था. मैंने हाल ही में चतुर का एक वीडियो देखा, जिसमें उसने ऐसा कहा था. लेकिन वह गलत है. हो सकता है कि चतुर ऐसा सोचता हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि न तो राजू और न ही अभिजात (राजकुमार हिरानी या अभिजात जोशी)  जो फिल्म के दो लेखक हैं, हममें से किसी को भी मिस्टर सोनम के बारे में जानकारी नहीं थी. हालांकि, मिस्टर सोनम जो काम कर रहे हैं, वह बहुत अच्छा है. उनकी और उनके काम की इज्जत करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे '3 इडियट्स' के किसी किरदार पर आधारित हों."

 

आमिर खान ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की गुजारिश की
इसके बाद, आमिर से सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बारे में पूछा गया, क्योंकि वे दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. इस पर  आमिर ने कहा, "हम सभी उनकी सेहत और जिंदगी को लेकर बहुत चिंतित हैं, हमें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. हम सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि वे अपना अनशन खत्म कर दें."

ओमी वैद्य ने सोनम वांगचुक का किया था सपोर्ट
इससे पहले थ्री इडियट्स में चतुर का किरदार निभाकर फेमस हुए एक्टर ओमी वैद्य ने भी सोनम वांगचुक का सपोर्ट किया था. उन्होंने कहा था कि वे सोनम वांगचुक को मरते नहीं देख सकते. 

ये भी पढ़ें:-Friday OTT Release: ओटीटी पर इस फ्राइडे रिलीज हो रहीं क्राइम थ्रिलर से लेकर हॉरर K ड्रामा तक 8 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच

 

Published at : 17 Jul 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Aamir Khan 3 Idiots Sonam Wangchuk
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'3 इडियट्स सोनम वांगचुक से नहीं थी इंस्पायर', बोले आमिर खान, एक्टिविस्ट से अनशन खत्म करने की भी गुजारिश की
'3 इडियट्स सोनम वांगचुक से नहीं थी इंस्पायर', बोले आमिर खान, ये गुजारिश भी की
बॉलीवुड
'काश वो शार्प जॉलाइन वापस मिल जाए', फराह खान ने मनीषा कोइराला संग शेयर की पुरानी तस्वीर
'काश वो शार्प जॉलाइन वापस मिल जाए', फराह खान ने मनीषा कोइराला संग शेयर की पुरानी तस्वीर
बॉलीवुड
Haiwaan Box Office Prediction: क्या 'हैवान' से साल की तीसरी 100 करोड़ी फिल्म दे पाएंगे अक्षय कुमार? जानें- प्रीडिक्शन
क्या 'हैवान' से साल की तीसरी 100 करोड़ी फिल्म दे पाएंगे अक्षय कुमार? जानें- प्रीडिक्शन
बॉलीवुड
'ज्यादा खाते हुए देखकर लोग क्या सोचेंगे...' सना सईद को थी बुलिमिया बीमारी, Eating Disorder पर एक्ट्रेस ने की बात
ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़ा अपना दर्द सना सईद ने किया साझा, लोगों को दिया हौसला
Advertisement

वीडियोज

Lionel Messi: 39 साल की फुटबॉल मशीन! ABPLIVE
Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Strait of Hormuz: 'जब तक अगला आदेश न दें...', होर्मुज में खतरा, भारतीयों के लिए DGMA ने जारी की एडवाइजरी, जानें क्या कहा
'जब तक अगला आदेश न दें...', होर्मुज में खतरा, भारतीयों के लिए DGMA ने जारी की एडवाइजरी, जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: दो मस्जिद...विंटेज कारों का शोकेस और PWD का गेस्ट हाउस, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या-क्या है?
दो मस्जिद...विंटेज कारों का शोकेस और PWD का गेस्ट हाउस, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या-क्या है?
इंडिया
बिगड़ती तबीयत, खतरे में जान... सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 20वां दिन, डॉक्टरों ने दी ऑर्गन फेलियर की चेतावनी
खतरे में जान... सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 20वां दिन, डॉक्टरों ने दी ऑर्गन फेलियर की चेतावनी
फ़ुटबॉल
स्पेन या अर्जेंटीना, किसके सिर सजेगा ताज? जानिए कब, कहां और कैसे देखें FIFA World Cup 2026 का महामुकाबला
स्पेन या अर्जेंटीना, किसके सिर सजेगा ताज? जानिए कब, कहां और कैसे देखें FIFA World Cup 2026 का महामुकाबला
बॉलीवुड
'OMG 2 का आइडिया मेरा था, अक्षय कुमार ने स्क्रिप्ट ली और क्रेडिट तक नहीं दिया', परेश रावल का खुलासा
‘OMG 2 मेरा आइडिया थी लेकिन अक्षय ने नहीं दिया कोई क्रेडिट’, परेश रावल का खुलासा
इंडिया
पश्चिम बंगाल में बड़ा हादसा, बहरामपुर में ट्रेन से टकराई स्कूल वैन, 2 बच्चों समेत 3 की मौत
पश्चिम बंगाल में बड़ा हादसा, बहरामपुर में ट्रेन से टकराई स्कूल वैन, 2 बच्चों समेत 3 की मौत
विश्व
अमेरिका का ईरान पर लगातार छठे दिन ताबड़तोड़ अटैक, ब्रिज, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर दागी मिसाइलें, बिजली भी गुल
अमेरिका का ईरान पर लगातार छठे दिन ताबड़तोड़ अटैक, ब्रिज, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर दागी मिसाइलें, बिजली भी गुल
हेल्थ
Sonam Wangchuk Hunger Strike: लंबे वक्त तक भूख हड़ताल से कौन-से अंग सबसे पहले होते हैं खराब, कब फेल होने लगता है सिस्टम?
लंबे वक्त तक भूख हड़ताल से कौन-से अंग सबसे पहले होते हैं खराब, कब फेल होने लगता है सिस्टम?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget