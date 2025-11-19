एक्टर तनुज महाशब्दे को शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से नेम-फेम मिला है. इस शो ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. अब तनुज ने दिशा वकानी और दिलीप जोशी संग अपने बॉन्ड को लेकर बात की है.

दिलीप जोशी बड़े कलाकार हैं- तनुज महाशब्दे

तनुज ने दिलीप जोशी को लेकर कहा, 'दिलीप भाई बहुत बड़े कलाकार हैं. मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं. उन्होंने मेरे कैरेक्टर को डेवलप करने में बहुत मदद भी की है. मैंने अपनी लाइफ का पहला सीरियल और पहला शॉट उन्हीं साथ दिया था. वो बहुत ग्रेट एक्टर हैं.'

दिशा वकानी संग कैसा है तनुज का रिश्ता?

इसी के साथ उन्होंने दिशा वकानी संग भी अपनी इक्वेशन को लेकर बात की. तनुज ने कहा, 'दिशा वकानी के साथ मेरी इक्वेशन बहुत शानदार है. हम आज भी टच में हैं. वो मेरे लिए बहन जैसी हैं. जब मेरी मां की डेथ हुई तो उन्होंने मुझे कॉल किया और घर बुलाया. हमारी अच्छे से बातचीत होती थी. वो जब भी मिलती थीं तो बहुत स्वीटली मिलती थी. मैं उन्हें बहुत मिस करती हूं. दिशा बड़ी स्टार हैं. लेकिन वो जमीन से जुड़ी हुई हैं.'

आगे तनुज ने कहा, 'वो सभी को इक्वली ट्रीट करती हैं. वो घर से खाना लेकर आती थीं और सभी के बारे में सोचती थीं. वो सबसे पहली चीज जो हमसे पूछती थी वो ये कि हमने नाश्ता किया या नहीं. और फिर वो हमें बैठाकर नाश्ता करवाती थी. वो बहुत प्यारी थीं और हमेशा खुशियां बिखेरना चाहती थीं. वो ऑनस्क्रीन अपने कैरेक्टर की तरह ही थीं.'

तनुज से दयाबेन की वापसी को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'दयाबेन शो में कब वापसी करेंगी इस मुद्दे को अब संसद में उठाना चाहिए. मुझे आईडिया नहीं है कि वो कब वापस आएंगी. हम भी आप सब की तरह इंतजार कर रहे हैं. सिर्फ असित कुमार मोदी को पता है कि वो कब वापस आएंगी.'