तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का कैरेक्टर बहुत पॉपुलर था. इस कैरेक्टर को दिशा वकानी निभा रही थीं. दिशा वकानी 2017 में मैटरनिटी लीव पर गई थीं और इसके बाद उन्होंने शो में वापसी ही नहीं की. दिशा को दयाबेन के रोल में वापस देखने के लिए फैंस बैचेन रहते हैं. हालांकि, दिशा में दयाबेन का रोल निभाएंगी या नहीं इसे लेकर तो कई अपटेड नहीं है लेकिन शो में दयाबेन वापसी कर रही हैं इसे लेकर शो में टपु ने खुद कंफर्मेशन दी है.

बता दें कि शो में हाल ही में दिखाया गया कि महिला मंडल क्रिकेट खेलती हैं और खिड़की के कांच तोड़ देती हैं. वहीं भिड़े और अय्यर को गलतफहमी हो जाती है और उन्हें लगता है कि टपु ने कांच तोड़े हैं. इसके बाद खूब हंगामा होता है. हालांकि, बाद में मामला सुलझ जाता है.

अब लेटेस्ट एपिसोड में टपु सेना बैठकर बात कर रही होती है. इस दौरान वो लोग बात करते हैं कि कैसे महिला मंडल ने खिड़की के कांच तोड़े और फिर जेठालाल और भिड़े-अय्यर के बीच में हंगामा हुआ. हालांकि, बाद में सब नॉर्मल हुआ. खिड़की के कांच भी नए लग गए और सबने एक-दूसरे को माफ कर दिया.

शो में दयाबेन की वापसी

इस दौरान गोली आईडिया देता है कि हमें टपु सेना और महिला मंडल का क्रिकेट मैच रखना चाहिए. इसके बाद पिंकू कहता है कि फिर तो पुरुष मंडली भी ज्वॉइन करेगी. तो टपु फिर सभी को GPL (गोकुलधाम प्रीमियर लीग) का आईडिया देता हैं. ये सुनकर सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं.

फिर टपु कहता है- मेरी मम्मी भी जल्द ही गोकुलधाम वापस आने वाली हैं. तो सोनू कहती है क्या दया आंटी आ रही हैं. फिर तो गोकुलधाम की रौनक और बढ़ जाएगी. दया आंटी की मीठी चहक से गोकुलधाम और चहकने लगा. फिर टपु कहता है कि एक बार मम्मी आ जाए फिर GPL का और मजा आएगा. फिर सोनू कहती है- दया आंटी के बिना GPL में मजा है ही नहीं.

अब देखना होगा कि शो में कब दयाबेन आती हैं और कब GPL होता है.