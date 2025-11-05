मुनमुन दत्ता नहीं थी बबीता जी के रोल के लिए पहली पसंद, गोकुलधाम सोसायटी के सारे मर्द थे लट्टू

तारक मेहता का उल्टा चश्मा सालों से फैंस को एंटरटेन कर रहा है. इस शो का हर कैरेक्टर अपने आप में स्टार कैरेक्टर है. शो में मंदार चंदवाडकर आत्माराम भिड़े का रोल निभा रहे हैं. मंदार शुरुआत से शो का हिस्सा हैं. वो शो में एक ट्यूशन टीचर बने हैं. साथ ही गोकुलधाम सोसायटी के सेक्रेटरी हैं.

मुनमुन दत्ता बबीता जी के रोल के लिए नहीं थी पहली पसंद

मंदार चंदवाडकर ने एक इंटरव्यू में अपने मॉक शूट को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि शुरुआत में सबकुछ काफी अलग था. उन्होंने कहा कि बबीता जी पूरी अलग थी. मुनमुन दत्ता नहीं थी मॉक शूट में. कोई और एक्टर थी.

बताया था, 'शो में पहले मुनमुन दत्ता नहीं थी. पहले बबीता जी कोई और बनने वाली थी. और पहले ऐसा था कि सोसायटी के सभी मर्द बबीता जी पर लट्टू थे. लेकिन फिर सब चेंज हुआ. खाली सिर्फ जेठालाल बबीता पर लट्टू हैं. हमसे से किसी का सॉफ्टर कॉर्नर नहीं है. पहले जो मॉक शूट हुआ था वो ऐसे था कि अरे वाह बबीता जी आ गई.'

मुनमुन दत्ता को किया गया पसंद

बता दें कि मुनमुन दत्ता शो में बबीता जी के रोल में हैं. वो भी शुरुआत से शो का हिस्सा हैं. मुनमुन को बहुत पसंद किया जाता है. उनकी एक्टिंग और स्टाइल चर्चा में रहती है. शो में दिखाया गया है कि वो शादीशुदा हैं. उनकी शादी अय्यर के साथ हुई है. वहीं जेठालाल उन पर लाइन मारते हैं. जेठालाल को बबीता जी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है. वो बबीता जी को देखते ही सारे काम छोड़ देते हैं.

तारक मेहता में इन दिनों जेठालाल के इर्द-गिर्द प्लॉट दिखाया जा रहा है. शो में दिखाया जा रहा है कि जेठालाल को वृद्धाश्रम में पैसे डोनेट करने थे और रसीद बापूजी को दिखाती थी. लेकिन जेठालाल से वो रसीद खो गई है. अब वो बापूजी के सामने जाने से डर रहा है.