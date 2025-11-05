अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स

अमिताभ बच्चन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खबरों में रहते हैं. हाल ही में खबरें आई कि अमिताभ ने अपने दो लग्जरी अपार्टमेंट बेच दिए हैं. ये अपार्टमेंट मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में थे. अमिताभ ने ये डील 12 करोड़ में की है. उन्हें इस डील से 47 परसेंट का फायदा हुआ है. अमिताभ ने ये अपार्टमेंट 13 साल पहले खरीदे थे.

अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 अपार्टमेंट

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, ये दोनों अपार्टमेंट Oberoi Exquisite tower के 47वें फ्लोर पर थे. उन्होंने ये अपार्टमेंट आशा ईश्वर शुक्ला और ममता सुरजदेव शुक्ला को बेचे हैं. ट्रांजेक्शन 31 अक्टूबj और 1 नवंबर को रजिस्टर हुई. इसके लिए 30 लाख की स्टैम्प ड्यूटी और 30 हजार रजिस्ट्रेशन फीस लगी है.

बता दें कि अमिताभ ने ये अपार्टमेंट 2012 में 8.12 करोड़ में खरीदे थे. इस में कार पार्किंग स्पेस भी शामिल है.

जनवरी में भी बेचा था डुप्लेक्स

इससे पहले अमिताभ ने जनवरी 2025 में अंधेरी की अटलांटिस बिल्डिंग में 83 करोड़ का विशाल डुप्लेक्स बेचा था. पिछले महीने ही, उन्होंने अलीबाग में हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के प्रोजेक्ट 'ए अलीबाग' फेज-2 प्रोजेक्ट में 6.59 करोड़ के तीन प्लॉट खरीदे थे.

वहीं 2024 में अमिताभ और उनके बेटे अभिषेक ने ओबेरॉय रियलिटी के Eternia प्रोजेक्ट में 24.94 करोड़ के 10 अपार्टमेंट खरीदे थे. वहीं अभिषेक ने बोरीवली के ओबेरॉय स्काई सिटी में ₹15.42 करोड़ के 6 फ्लैट खरीदे थे.

अमिताभ बच्चन का वर्कफ्रंट

अमिताभ के काम की बात करें तो उन्हें इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति में होस्टिंग करते हुए देखा जा रहा है. अमिताभ की होस्टिंग फैंस को बहुत पसंद आती है. शो में वो अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स देते रहते हैं. इसके अलावा अमिताभ को अब रामायण में देखा जाएगा. इस फिल्म में वो जटायु के रोल में हैं. फिल्म में अमिताभ को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं.

रणबीर कपूर, सई पल्लवी और रवि दुबे फिल्म में नजर आने वाले हैं. इसके अलावा अमिताभ को फिल्म कल्कि एडी 2898 के दूसरे पार्ट में भी देखा जाएगा.