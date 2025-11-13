तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो है. इस शो के हर कैरेक्टर को फैंस बहुत पसंद करते हैं. 17 सालों से ये शो बिना किसी लीप के सक्सेसफुली चल रहा है. शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने बताया कि जब उन्होंने इस शो के आईडिया के बारे में बात की थी. लोग हंसते थे.

शो रिश्तों के बारे में हैं एक्टर्स के बारे में नहीं-असित मोदी

टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में असित मोदी ने कहा, 'जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी रूल कर रहा था टीवी पर तब मैंने सोचा कि एक डेली कॉमेडी शो भी होना चाहिए. तारक मेहता के आईडया पर लोग उस वक्त हंसते थे. लेकिन अब देखिए शो ने इतिहास रच दिया है. तारक मेहता के कॉलम में ह्यूमर और कैरेक्टर थे लेकिन स्टोरी फिक्स नहीं थी. मैंने वहां से इंस्पिरेशन ली और अपनी स्टोरीटेलिंग एड की. उन कैरेक्टर्स के इर्द-गिर्द कैरेक्टर्स बुने. ये शो सोसायटी और लोगों के रिश्ते के बारे में हैं. ये किसी एक एक्टर के बारे में नहीं हैं. '

असित ने कहा, 'जब एक्टर्स छोड़ते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन मुझे स्टोरी को एंटरटेनिंग रखना होता है. ऑडियंस शो को प्यार करती है और नए एपिसोड्स की उम्मीद करती है. ये शो 17 सालों से बिना किसी लीप के सक्सेसफुली चल रहा है. शो बड़ा इसीलिए है क्योंकि ये कम्यूनिटी के बारे में हैं, सिर्फ कैरेक्टर्स के बारे में नहीं. लोगों को लड़ना नहीं चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए. ये टीम वर्क है जिसे चलते रहना चाहिए.'

शो के कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स को लेकर असित ने कहा, 'लोगों को कुछ कहने से पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहिए. हमने कभी नहीं कहा कि लड़का-लड़की डेट नहीं कर सकते. सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन है और वो है ब्रांड एंडोर्समेंट. क्योंकि इससे शो और चैनल को नुकसान पहुंच सकता है. कई एक्टर्स इस शो की वजह से पॉपुलर हुए हैं. उन्हें ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए शो की एग्जिट रेगुलेशन्स को समझना चाहिए.'