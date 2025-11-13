घरेलू हिंसा के आरोपों से लेकर सेटलमेंट तक, शालीन भनोत और दलजीत कौर के तलाक की कहानी

एक्टर शालीन भनोत और दलजीत कौर टीवी के पॉपुलर कपल थे. लेकिन उनकी शादी अच्छी नहीं चली और बेहद खराब नोट पर जाकर खत्म हुई. दलजीत ने शालीन पर कई आरोप लगाए थे. दोनों को इस शादी से एक बेटा भी है. बेटे को दलजीत ही पाल रही हैं. दलजीत और शालीन के बीच में आज भी टॉकिंग टर्म नहीं हैं.

दलजीत और शालीन की शादी

शालीन और दलजीत की किसी जमाने में इंडस्ट्री के मोस्ट लवेबल कपल में से एक थे. उनकी लव स्टोरी किसी फेयरीटेल से कम नहीं थीं. वो शो कुलवधू के सेट पर मिले थे. फिर उनके बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार. उन्होंने अपने प्यार को काफी समय तक छुपाए रखा था. इसके बाद उन्होंने फिर शादी की अनाउंसमेंट की. 2009 में शालीन और दलजीत ने शादी की. 2013 में शालीन और दलजीत को बेटा हुआ था. बेटे का नाम उन्होंने जेडेन रखा था.





लेकिन फिर कुछ सालों बाद उनके बीच अनबन और तलाक लेने की खबरें सामने आने लगीं. केस फाइल करने के बाद उन्होंने एक-दूसरे पर कई संगीन आरोप लगाए. दलजीत ने घरेलू हिंसा के भी आरोप लगाए थे.

दलजीत ने शालीन पर लगाए ये आरोप

दलजीत ने कहा था, 'प्रेग्नेंसी के दौरान मुझे अस्थमा हो गया. मैं स्टेरॉयड ले रही थी. इसके बारे में शालीन को पता भी नहीं था. वो मुझे कभी भी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए नहीं ले गया. वो नहीं चाहता था कि मेरा सिजेरियन हो. उसने मुझ पर डॉक्टर को इंफ्लुएंस करने का आरोप लगाया. शालीन का कहना था कि अगर मैं सी-सेक्शन करवाती हूं तो मैं पूरी तरह से महिला नहीं रहूंगी. वो दावा करता था कि वो बिजी है, जबकि कोई काम नहीं करता था. उसे ये भी नहीं पता कि उसके बेटे ने पहला कदम कब रखा. वो कभी साथ नहीं था.

दलजीत ने कहा, 'उसके बिहेवियर से ये साफ था कि वो किसी दूसरी महिला के साथ इंवॉल्व है. उसने मुझे मेरे पापा के सामने धक्का मारा. मेरे पैर में एक महीने तक चोट थी. एक बार उसने अपने पेरेंटस के सामने मेरी बांह मरोड़ी. एक बार वो तब मुझे मारने आया जब जेडेन मेरी गोद में था. मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी. फिर मैं अपने पिता के घर चली गई थी.'

बता दें कि लंबी लड़ाई के बाद शालीन और दलजीत ने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने का फैसला किया. 2016 में उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि वो अब साथ नहीं हैं.