शिल्पा शेट्टी ने गिराई हुस्न की बिजलियां, मिथुन चक्रवर्ती संग डिस्को डांसर पर लगाए ठुमके

सुपर डांसर चैप्टर 5 इन दिनों चर्चा में बना हुआ है. शो दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के इंडस्ट्री में 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया. सोशल मीडिया पर कई प्रोमो वायरल हैं. प्रोमो में मिथुन चक्रवर्ती अपने डांस का जलवा बिखेरते नजर आ रहे हैं. उन्होंने शिल्पा शेट्टी के साथ 'आई एम ए डिस्को डांसर' पर डांस किया.

मिथुन और शिल्पा ने लगाए ठुमके

प्रोमो में देखा जा सकता है कि शिल्पा और मिथुन साथ में डांस करते हैं. दोनों की केमिस्ट्री कमाल लगती है. गीता कपूर और मर्जी उन्हें चियर करते हैं. शिल्पा शेट्टी और मिथुन के डांस को सभी पसंद करते हैं. 75 की उम्र में भी मिथुन की केमिस्ट्री कमाल है.

वीडियो शेयर करते हुए सोनी टीवी ने लिखा- मिथुन दा और शिल्पा शेट्टी के अमेजिंग डांस का इंतजार नहीं कर सकते.

वीडियो में शिल्पा को ग्रीन कलर की ड्रेस में देखा जा सकता है. उन्होंने बालों का जूड़ा बनाया हुआ है. साथ ही मैचिंग ईयररिंग्स पहने हैं. हाथों में ब्रेसलेट भी पहने हैं. शिल्पा बेहद खूबसूरत लग रही हैं. वहीं मिथुन चक्रवर्ती को ब्लैक कलर के सूट में देखा जा सकता है. उन्होंने मैचिंग कैप भी लगाई है.

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

बता दें कि एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट मिथुन को ट्रिब्यूट देते हैं. वो मिथुन के गानों पर परफॉर्म करते हैं. सुपर डांसर की एक कंटेस्टेंट तो मिथुन के साथ डांस भी करती है. वो मिथुन का लुक भी रिक्रिएट करती है.

मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में

मिथुन चक्रवर्ती की फेमस फिल्मों की बात करें तो उन्होंने डिस्को डांसर, फूल और अंगार, दलाल, प्रेम प्रतिज्ञा, शेरा, जल्लाद, शपथ, जाल, जंग, वक्त की आवाज, गुलामी, प्यार का मंदिर जैसी फिल्में की हैं. उन्होंने Mrigayaa से डेब्यू किया था. पहली ही फिल्म ने उन्हें जबरदस्त पहचान दिलाई. उन्हें इसके लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला था.

सुपर डांसर चैप्टर 5 सोनी टीवी पर हर शनिवार और रविवार को 8 बजे देख सकते हैं.