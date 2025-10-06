जब शाहरुख खान के बंगले मन्नत पहुंचे राघव जुयाल, गलती से आर्यन खान से पूछ लिया था ये सवाल
राघव जुयाल को आर्यन खान की 'बेड्स ऑफ बॉलीवुड' में देखा गया. राघव को काफी पसंद किया गया. अब राघव ने आर्यन की पहली मन्नत विजिट के बारे में बात की है.
एक्टर राघव जुयाल को 'बेड्स ऑफ बॉलीवुड' में देखा गया. इस सीरीज को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बनाया. ये आर्यन खान की डेब्यू सीरीज है. सीरीज काफी चर्चा में रही. राघव जुयाल भी इस सीरीज से खबरों में आ गए. उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ.
हाल ही में राघव ने आर्यन खान और मन्नत के बारे में बात की. NDTV से बातचीत में राघव ने आर्यन की पर्सनैलिटी को लेकर कहा, 'हां, बिल्कुल वो हंसते हैं. वो जमीन पर लेटकर हंसते हैं. लेकिन कैमरे के सामने उन्हें हंसना नहीं चूज किया. ये उनकी च्वॉइस है. वो बहुत फनी हैं. भगवान ने उन्हें अलग तरीके से बनाया है.'
आगे राघव ने कहा, 'मुझे पता है कि वो शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे हैं. लेकिन उनकी अपनी एक पहचान है. वो आर्यन खान हैं. वो जीनियस हैं. वरना वो इस तरह का शो क्यों बनाते. ये बहुत हिम्मत से भरा कदम है.'
View this post on Instagram
कैसी रही पहली मन्नत विजिट?
फर्स्ट मन्नत विजिट को लेकर उन्होंने कहा, 'जब मैं पहली बार मन्नत में गया. तो वहां वैसे स्कैनर थे जैसे एयरपोर्ट पर होते हैं. मुझे इससे गुजरना पड़ा क्योंकि लोग ऐसे थे कि ये लड़का कौन है? यहां काम ढूढ़ने आया है? गलती से मैंने आर्यन से पूछ लिया कि आपका कमरा कौनसा है. फिर एहसास हुआ कि ये शाहरुख खान का घर है. यहां आपके कमरे नहीं होते यहां पूरा फ्लोर आपका होता है. आर्यन हंसने लगा था और कहा कि चलो ऊपर चलते हैं. हम वहां बैठे. अच्छा वक्त बिताया. फिर दोस्तों के साथ डिनर पर निकल गए.'
बता दें कि राघव ने डांसिंग से करियर की शुरुआत की. उन्हें 'किंग ऑफ स्लो मोशन' के नाम से जाना गया. राघव को काफी फेम मिला. इसके साथ उन्होंने होस्टिंग भी शुरू की. अब वो एक्टिंग में किस्मत आजमा रहे हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL