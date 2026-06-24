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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनSumona Chakravarti Birthday: 2 साल से टीवी से दूर, आजकल कहां हैं कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन वाइफ सुमोना चक्रवर्ती?

Sumona Chakravarti Birthday: 2 साल से टीवी से दूर, आजकल कहां हैं कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन वाइफ सुमोना चक्रवर्ती?

Sumona Chakravarti Birthday: सुमोना चक्रवर्ती 24 जून को अपना 38वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए ऐसे में जानते हैं कि आखिर एक्ट्रेस इन दिनों कहां हैं और क्या कर रही हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 24 Jun 2026 01:24 PM (IST)
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टीवी एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है. उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी कपिल शर्मा के शो 'द कपिल शर्मा शो' में उनकी पत्नी का किरदार निभाकर मिली, लेकिन ओटीटी पर जैसे ही कॉमेडियन का शो शिफ्ट हुआ, एक्ट्रेस वहां से गायब हो गईं. 

आखिरी बार इस शो में दिखीं सुमोना चक्रवर्ती
सुमोना चक्रवर्ती आखिरी बार साल 2024 में रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 14' में नजर आई थीं. इसके बाद से ही एक्ट्रेस पर्दे से दूर हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सुमोना चक्रवर्ती आजकल कहां हैं और क्या कर रही हैं. चलिए हम आपको बताते हैं. 

Sumona Chakravarti Birthday: 2 साल से टीवी से दूर, आजकल कहां हैं कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन वाइफ सुमोना चक्रवर्ती?

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सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं सुमोना चक्रवर्ती
भले ही सुमोना चक्रवर्ती ने छोटे पर्दे से दूरी बना ली हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी तस्वीरें और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. टीवी और कॉमेडी से दूर सुमोना इन दिनों थिएटर, स्पोर्ट्स बिजनेस, फिटनेस और लाइफस्टाइल इवेंट्स पर पूरा ध्यान दे रही हैं. 

Sumona Chakravarti Birthday: 2 साल से टीवी से दूर, आजकल कहां हैं कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन वाइफ सुमोना चक्रवर्ती?

थिएटर में कर रहीं काम
सुमोना इन दिनों थिएटर की दुनिया में काफी एक्टिव हैं. उन्होंने मुंबई के NCPA में अपने थिएटर प्रोडक्शन 'द स्टेलमेट' को प्रमोट करने के साथ-साथ उसमें परफॉर्म भी किया है. ये एक अनोखा नाटक है, जिसमें शतरंज के खेल को कथक और कलारीपयट्टू जैसी पारंपरिक कला और मार्शल आर्ट्स के साथ पेश किया गया है. 

 
 
 
 
 
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इस बैडमिंटन टीम की मालकिन हैं सुमोना चक्रवर्ती
इसके अलावा सुमोना स्पोर्ट्स की दुनिया में भी हाथ आजमा रही हैं. वो इंडियन प्रो बैडमिंटन लीग में 'रैकेट रेडर्स कोलकाता' टीम की मालकिन हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी थी. 

Sumona Chakravarti Birthday: 2 साल से टीवी से दूर, आजकल कहां हैं कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन वाइफ सुमोना चक्रवर्ती?

वो अपनी फिटनेस को लेकर बेहद सीरियस हैं. कुछ समय पहले ही उन्होंने बाली में एक इंटेंस फिटनेस रिट्रीट में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने सर्फिंग और पैडेल टेनिस जैसे नए स्पोर्ट्स सीखे. 

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Published at : 24 Jun 2026 01:24 PM (IST)
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