हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड10 साल से सिंगल हैं एंजेलिना जोली, ब्रैड पिट संग तलाक से टूटी एक्ट्रेस, छलका दर्द

10 साल से सिंगल हैं एंजेलिना जोली, ब्रैड पिट संग तलाक से टूटी एक्ट्रेस, छलका दर्द

हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की है. ब्रैड पिट संग तलाक के बाद वो सिंगल हैं और उन्होंने किसी को डेट नहीं किया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 23 Jun 2026 07:09 PM (IST)
Preferred Sources

हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'कौचर' के प्रमोशन में बिजी हैं. एंजेलिना अपनी प्राइवेट लाइफ को  हमेशा लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करती हैं, लेकिन ब्रैड पिट से उनका हाई-प्रोफाइल तलाक कई सालों तक सुर्खियों में बना रहा. इसी बीच हाल ही में एंजेलिना ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की. 

10 साल से सिंगल हैं एंजेलिना जोली
फिल्म 'कौचर' के प्रमोशन के दौरान याहू इंटरटेनमेंट संग बातचीत में एंजेलिना जोली ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की. एंजेलिना ने बताया कि उन्होंने ब्रैड पिट से तलाक के बाद उन्होंने किसी को डेट नहीं किया है. बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, 'मैं सोचती हूं कि मुझे फिर से जीना होगा, फिर से आज़ाद होना होग. किसी तरह जिंदगी ने मुझे थोड़ा तोड़ दिया है.'

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि वो अपनी बेटियों की वजह से हर दिन कुछ नया सीख रही हैं. उन्होंने कहा कि अब जब उनकी बेटियां बड़ी हो रही हैं, तो वे उनसे एक यंग वुमेन की तरह बातचीत करती हैं, जिससे उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि वो अपने बच्चों के लिए क्या चाहती हैं और क्या नहीं. 

ये भी पढ़ेंः नागा चैतन्य बनने वाले हैं पिता? एक्स वाइफ सामंथा रुथ प्रभु की प्रेग्नेंसी की खबरों के बीच नागार्जुन का बयान वायरल

एंजेलिना ने कहा, 'मैं देख रही हूं कि मैं अपनी बेटियों के लिए क्या चाहती हूं और क्या नहीं चाहती कि वे खो दें. यह मुझे याद दिला रहा है कि शायद मैंने खुद क्या खो दिया था. मुझे लगता है कि किसी तरह वे मुझे मेरे पुराने रूप की तरफ वापस ला रही हैं.' 

एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट की लव स्टोरी
बता दें, एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट की लव स्टोरी हॉलीवुड की सबसे पॉपुलर कहानियों में से एक रही है. दोनों की मुलाकात साल 2004 में फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ' के सेट पर हुई थी, जिसके बाद वे हॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल्स में शामिल हो गए. डेट करने के बाद दोनों ने साल 2014 में फ्रांस स्थित अपने एस्टेट में शादी की थी. कपल के छह बच्चे हैं. 

हालांकि, उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका और 2016 में दोनों अलग हो गए. इसके बाद उनकी तलाक की कानूनी लड़ाई कई सालों तक चली और आखिरकार दिसंबर 2024 में उनका तलाक फाइनल हुआ.

ये भी पढ़ेंः एक्टिंग छोड़ फूड ब्लॉगर बन गई हैं नेहा शर्मा? 'क्रूक एक्ट्रेस ने रूमर्स पर यूं किया रिएक्ट

जहां एंजेलिना ने तलाक के बाद से खुद को सिंगल बताया है, वहीं ब्रैड पिट आगे बढ़ चुके हैं और वो इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड इनेस डी रामोन को डेट कर रहे हैं. दोनों के 2022 से साथ होने की खबरें हैं और माना जा रहा है कि वे जल्द शादी भी कर सकते हैं. 

और पढ़ें
Published at : 23 Jun 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Angelina Jolie Brad Pitt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
10 साल से सिंगल हैं एंजेलिना जोली, ब्रैड पिट संग तलाक से टूटी एक्ट्रेस, छलका दर्द
10 साल से सिंगल हैं एंजेलिना जोली, ब्रैड पिट संग तलाक से टूटी एक्ट्रेस, छलका दर्द
बॉलीवुड
Cocktail 2 Box Office Day 5: मंगलवार को भी कॉकटेल 2 कर रही बंपर कलेक्शन, 7 बजे तक कमाई 70 करोड़ के पार
कॉकेटल बॉक्स ऑफिस डे 5: मंगलवार को भी कॉकटेल 2 कर रही बंपर कलेक्शन, 7 बजे तक कमाई 70 करोड़ के पार
बॉलीवुड
'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन की मां बनने पर ट्रोल हुईं मौनी रॉय, बोलीं- मुझे फर्क नहीं पड़ता
'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन की मां बनने पर ट्रोल हुईं मौनी रॉय, बोलीं- मुझे फर्क नहीं पड़ता
बॉलीवुड
Padma Awards 2026 Live Updates: दिग्गज मलयाली एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, अलका याज्ञनिक-आर माधवन को भी मिला सम्मान, सिंगर ने पीएम मोदी के छुए पैर
दिग्गज मलयाली एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, अलका याज्ञनिक-आर माधवन को भी मिला सम्मान, सिंगर ने पीएम मोदी के छुए पैर
Advertisement

वीडियोज

Honda Elevate facelift में नहीं होगा Hybrid! #honda #hondaelevate #autolive
Ali Fazal की Crime Series 'Raakh' पर बड़ा दावा, क्या बनेगी अगली Paatal Lok?
Lucknow Coaching Centre Fire: लखनऊ अग्निकांड: न भागने की जगह, न बचने का चांस...ऐसे काल बन गई कोचिंग!
Rajkumar Hirani ने दिया बड़ा अपडेट, जल्द लौट सकते हैं Munna Bhai और 3 Idiots
नई SUV खरीदनी है? July में launch होंगी ये सबसे बड़ी SUVs! #suv #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इधर यूएस ने ईरान से हटाया प्रतिबंध, उधर भारत के लिए आ गई अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी
इधर यूएस ने ईरान से हटाया प्रतिबंध, उधर भारत के लिए आ गई अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी
बिहार
भरत तिवारी केस के बीच प्रशांत किशोर का CM सम्राट पर हमला, 'एक नंबर का अपराधी आदमी है'
भरत तिवारी केस के बीच प्रशांत किशोर का CM सम्राट पर हमला, 'एक नंबर का अपराधी आदमी है'
विश्व
El Nino Impact: NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
क्रिकेट
Watch: जिस दिन किया था डेब्यू, उसी दिन पद्मश्री से सम्मानित किए गए रोहित शर्मा, राष्ट्रपति ने दिया पुरस्कार
जिस दिन किया था डेब्यू, उसी दिन पद्मश्री से सम्मानित किए गए रोहित शर्मा, राष्ट्रपति ने दिया पुरस्कार
बॉलीवुड
'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन की मां बनने पर ट्रोल हुईं मौनी रॉय, बोलीं- मुझे फर्क नहीं पड़ता
'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन की मां बनने पर ट्रोल हुईं मौनी रॉय, बोलीं- मुझे फर्क नहीं पड़ता
इंडिया
Explained: 146 साल में सबसे सूखा रहेगा जून! एक्सपर्ट्स क्यों बोले- भारत में भयंकर अकाल ला सकता है 'गॉडजिला'?
146 साल में सबसे सूखा रहेगा जून! एक्सपर्ट्स क्यों बोले- भारत में भयंकर अकाल ला सकता है गॉडजिला?
इंडिया
India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
इंडिया
सदी का सबसे सूखा जून बनने की कगार पर जून 2026, MP, महाराष्ट्र और गुजरात में हाहाकार; सामान्य से 85% तक कम बरसे बादल
सदी का सबसे सूखा जून बनने की कगार पर जून 2026! MP, महाराष्ट्र में हाहाकार, सामान्य से 85% तक कम बारिश
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Embed widget