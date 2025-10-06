टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली सुम्बुल तौकीर इन दिनों 'इत्ती सी खुशी' में नजर आ रही हैं.अब हाल ही में शो के सेट पर अचानक से एक्ट्रेस की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया.

दरअसल, सुम्बुल तौकीर अपने शो की शूटिंग कर रही थीं, उसी दौरान अचानक से उनका बीपी ड्रॉप हो गया. इस वजह से एक्ट्रेस की हालत बहुत बिगड़ गई.चलना-फिरना तो दूर वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थीं.इस दौरान सेट पर मौजूद लोग और उनके को-एक्टर ने उन्हें संभाला.

खड़ी नहीं हो पा रही थीं सुम्बुल

सामने आई वीडियो में सुम्बुल के को-एक्टर ने उन्हें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर खड़ा नहीं हुआ जा रहा और चला नहीं जा रहा तो वो उन्हें उठा लें. लेकिन, सुम्बुल तौकीर उन्हें ऐसा करने से मना कर देती हैं और कहती हैं कि सब लोग उन्हें छोड़ दें.

सोशल मीडिया पर जैसे ही सुम्बुल तौकीर की ये वीडियो वायरल हुई. उनके फैंस काफी चिंतित हो गए और जल्द से जल्द एक्ट्रेस के ठीक होने की दुआ करने लगे.बता दें 'इत्ती सी खुशी' शो में एक्ट्रेस को अन्विता दिवेकर के कैरेक्टर में देखा जा रहा है. वो इस शो में एक ऐसी लड़की की भूमिका निभा रही है, जिसकी मां का निधन हो जाता है.

उसके बाद छोटे भाई-बहनों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाती है. इतना ही नहीं बल्कि उसके पिता भी शराब की लत से जूझ रहे होते हैं और आए दिन नई-नई परेशानियां पैदा करते रहते हैं. ऐसे में अन्विता तमाम मुश्किलों को झेलते हुए अपने परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करती है.

रोमांटिक सीन की हो रही शूटिंग

अब जो शूटिंग के सेट से वीडियो आई है, उसे देख ऐसा लग रहा है कि सुम्बुल तौकीर जैसे किसी रोमांटिक सीन की शूटिंग कर रही हों. क्योंकि, वीडियो में वो व्हाइट कलर के खूबसूरत गाउन में नजर आ रही हैं.साथ ही बैकग्राउंड भी शानदार देखने को मिल रहा है.

