एकता कपूर के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी की जिंदगी से परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. बल्कि, उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं.अब तो नौबत ये आ गई है कि उसे अपने पति से भी दूर होना पड़ेगा.

तुलसी की लाइफ में ये सारी समस्याएं उसकी खुद की बेटी परिधि ने क्रिएट की है. जी हां, शो में अभी तक देखने को मिला कि मिहिर अपनी पत्नी तुलसी से बहुत गुस्सा है. पहले वो ऑफिस में रह रहा होगा है और उसके बाद नॉयना के घर चला जाता है.

परिधि को लगेगा झटका

हालांकि, हेमंत और शोभा को ये चीजें अच्छी नहीं लगती है. हेमंत ऑफिस जाकर अपने भाई को समझाता है और कहता है कि घर चलकर इन बातों को सुलाझाओ. मिहिर उसकी बातें मान लेता है और शांति निकेतन में वापसी करता है. मिहिर की घर वापसी से परिधि को बड़ा झटका लगता है.

उधर, नॉयना को जब ये बात पता चलती है कि मिहिर अपने घर वापस चला गया है तो वो सदमे में चली जाती है. उसे कुछ समझ नहीं आता कि मिहिर ने ऐसा क्यों किया है. इधर, मिहिर ने बेशक घर वापसी कर ली है, लेकिन उसके तेवर काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं.

तुलसी मांगेगी माफी

वो तुलसी से सीधे- मुंह बात तक नहीं कर रहा है. मिहिर के ऐसे व्यवहार से तुलसी को काफी तकलीफ पहुंचती है. वो जाकर मिहिर से बात करने की कोशिश करती है, इतना ही नहीं वो हाथ जोड़कर माफी भी मांगती है. लेकिन, मिहिर ये कहकर उसका दिल तोड़ देता है कि अब उन दोनों के बीच कुछ नहीं बचा.

दूसरी तरफ घर में चल रही परेशानियों के बारे में अंगद से ऋतिक बात करता है. ऋतिक कहता है कि ये सारी परेशानियां सिर्फ परिधि की वजह से है. अंगद भड़क जाता है और ऋतिक को मार देता है. उसके बाद दोनों भाईयों में हाथापाई शुरू हो जाती है. अंगद और ऋतिक को लड़ते देख तुलसी वहां पहुंचती है और दोनों का डांट लगाते हुए समझाती है. उसके बाद ऋतिक और अंगद अपनी गलती स्वीकार करते हैं.

