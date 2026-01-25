हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनदो साल बाद टीवी पर स्नेहा वाघ की दमदार वापसी, बताया क्यों रहीं थीं छोटे पर्दे से दूर

दो साल बाद टीवी पर स्नेहा वाघ की दमदार वापसी, बताया क्यों रहीं थीं छोटे पर्दे से दूर

Sneha Wagh: करीब दो साल बाद स्नेहा वाघ ने टीवी पर धमाकेदार वापसी कर ली है. इस कमबैक के साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वो इतने वक्त तक छोटे पर्दे से दूर क्यों रहीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Jan 2026 05:08 PM (IST)
करीब दो साल तक टीवी से दूर रहने के बाद एक्ट्रेस स्नेहा वाघ ने छोटे पर्दे पर वापसी की है. उन्होंने साफ कहा कि वो टीवी से इसलिए दूर नहीं थीं क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा था बल्कि इसलिए क्योंकि जो कहानियां और रोल उन्हें मिल रहे थे. वो उन्हें एक्साइटिंग नहीं लग रहे थे और पहले किए गए किरदारों जैसे ही थे.

सही रोल और सही वक्त का इंतजार
स्नेहा कहती हैं कि अब जब वो वापसी कर रही हैं तो उन्हें लगता है कि यही सही समय है. अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान उन्होंने समझा कि वो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को अच्छे से बैलेंस कर सकती हैं. इसी सोच के साथ उन्होंने टीवी पर दोबारा लौटने का फैसला किया.

 
 
 
 
 
वृंदावन में बिताया वक्त, खुद को किया री-डिस्कवर
टीवी से दूर रहते हुए स्नेहा ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस किया और कुछ समय वृंदावन में भी बिताया. इस दौरान उन्होंने खुद को नए सिरे से समझा और तैयार किया. साथ ही वो कुछ चुनिंदा फिल्मों में काम करती रहीं और जानबूझकर तब तक टीवी पर नहीं लौटीं जब तक उन्हें सही किरदार नहीं मिल गया.

हर वक्त काम करना जरूरी नहीं
एक्ट्रेस का मानना है कि लगातार काम करते रहना ही सब कुछ नहीं होता है. उन्होंने कहा कि वो टीवी से दूर जरूर थीं लेकिन खाली नहीं बैठी थीं. कभी-कभी पीछे हटना आपको ज्यादा सीखने और ग्रो करने का मौका देता है जो हर समय सुर्खियों में रहने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है.

बदलते टीवी और परिपक्व कहानियों की कमी
38 साल की स्नेहा का मानना है कि 2007 से अब तक टीवी काफी बदल चुका है. आज का टेलीविजन ज्यादा रियल हो गया है चाहे एक्टिंग हो, कैमरा हो या लाइट्स हो. वो कहती हैं कि पहले सब कुछ ओवर-द-टॉप होता था लेकिन अब साइलेंस और सादगी भी बहुत कुछ कह देती है. फिलहाल स्नेहा ‘महादेव एंड संस’ में नजर आ रही हैं और अब टीवी पर अपने किरदारों को लेकर उनका नजरिया पहले से काफी बदल चुका है.

Published at : 25 Jan 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
Sneha Wagh Television Actress Tv Comeback
