आरजे महवश महवश की पढ़ाई-लिखाई के बारे में नहीं जानते होंगे आप, करोड़ों में है नेटवर्थ

आरजे महवश एक यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर और रेडियो जॉकी हैं. अपनी आकर्षक आवाज़, मजाकिया अंदाज़ और सामाजिक रूप से जागरूक कंटेंट के लिए जाने जाने वाली महवश ने रेडियो होस्ट के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी.