आरजे महवश महवश की पढ़ाई-लिखाई के बारे में नहीं जानते होंगे आप, करोड़ों में है नेटवर्थ
इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ अक्सर नजर आने वाली आरजे महवश एक बार फिर उनसे ब्रेकअप को लेकर सुर्खियों में नजर आ रही है, क्या आप जानते है की उन्होंने अपनी पढ़ाई कहा तक पुरी की है.
युजवेंद्र चहल को सोशल मीडिया पर अनफॉलो करने के बाद एक बार फिर से आरजे महवश सुर्खियों में छा गई हैं. फैंस उनके बारे में छोटी-बड़ी हर डिटेल जानना चाहते हैं.
Published at : 25 Jan 2026 03:06 PM (IST)
Tags :RJ Mahvash
