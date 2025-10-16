स्मृति ईरानी ने 25 साल बाद टीवी इंडस्ट्री में अपने आइकॉनिक शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के रिबूट वर्जन के जरिए वापसी की है. जबसे इस शो का प्रीमियर हुआ तभी से इसकी तुलना रूपाली गांगुली के हिट सीरियल 'अनुपमा' से की जा रही है. अब स्मृति ईरानी ने इसको लेकर अपना जवाब दिया है. एक्ट्रेस ने कहा कि उनके सीरियल की जबरदस्त लीगेसी पिछले 25 साल की है जिसे कोई दोहरा नहीं सकता.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के जरिए स्मृति ईरानी ने 25 सालों बाद टीवी इंडस्ट्री में तगड़ा कमबैक भी किया है. लेकिन जब से इस शो का प्रीमियर हुआ तभी से रूपाली गांगुली स्टारर सीरियल 'अनुपमा' से इसकी तुलना की जा रही है. टीवी की आइकॉनिक कैरेक्टर तुलसी के मुताबिक कॉम्पिटिशन उससे नहीं किया जा सकता जिसने अभी शुरुआत की है.

'आपको सो–कॉल्ड कंपीटीटिव दायरे में...'

इंडिया टुडे से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा- 'अगर आप में 25 सालों तक याद किए जाने की काबिलियत है तो फिर हम कॉम्पिटिशन पर बात करेंगे. अगर आप तीन बार सांसद रहे, 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 25 सालों से बीजेपी में मेंबर हैं. यदि आप कॉम्पटीशन करना चाहते हैं तो आपको सो–कॉल्ड कंपीटीटिव दायरे में रहकर सबके साथ फेयर रहना होगा'.

टीवी के आइकॉनिक शोज में से एक है 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी'

इंडिया टुडे संग अपनी खास बातचीत में स्मृति ईरानी ने एकता कपूर की भी काफी तारीफ की. उन्होंने बताया कि इस सीरियल के सक्सेस ने एकता कपूर की प्रोडक्शन कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए जाने वाली पहली इंडियन टीवी ऑर्गनाइजेशन में से एक बना दिया. 2000 में जब एकता कपूर ने इस सीरियल की शुरूआत की तो उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि इसे दर्शकों का इतना प्यार मिलेगा. देखते ही देखते तुलसी वीरानी समेत शो के सभी किरदारों ने हर घर में अपनी पहचान बना ली. अब 25 साल बाद भी इस शो की ऐसी लीगेसी कायम है. एकता कपूर के इस आइकॉनिक सीरियल को आप स्टार प्लस और जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.