हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनरुपाली गांगुली के 'अनुपमा' से हो रही 'क्योंकि...' की तुलना, स्मृति ईरानी बोलीं- 'मेरी पहचान 25 साल से कायम है'

रुपाली गांगुली के 'अनुपमा' से हो रही 'क्योंकि...' की तुलना, स्मृति ईरानी बोलीं- 'मेरी पहचान 25 साल से कायम है'

Smriti Irani Reacts To Comparison: पॉपुलर टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को लगातार 'अनुपमा' के साथ कंपेयर किया जा रहा है. ऐसे में स्मृति ईरानी ने इसपर खुलकर अपनी राय दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Oct 2025 10:26 PM (IST)
Preferred Sources

स्मृति ईरानी ने 25 साल बाद टीवी इंडस्ट्री में अपने आइकॉनिक शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के रिबूट वर्जन के जरिए वापसी की है. जबसे इस शो का प्रीमियर हुआ तभी से इसकी तुलना रूपाली गांगुली के हिट सीरियल 'अनुपमा' से की जा रही है. अब स्मृति ईरानी ने इसको लेकर अपना जवाब दिया है. एक्ट्रेस ने कहा कि उनके सीरियल की जबरदस्त लीगेसी पिछले 25 साल की है जिसे कोई दोहरा नहीं सकता.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के जरिए स्मृति ईरानी ने 25 सालों बाद टीवी इंडस्ट्री में तगड़ा कमबैक भी किया है. लेकिन जब से इस शो का प्रीमियर हुआ तभी से रूपाली गांगुली स्टारर सीरियल 'अनुपमा' से इसकी तुलना की जा रही है. टीवी की आइकॉनिक कैरेक्टर तुलसी के मुताबिक कॉम्पिटिशन उससे नहीं किया जा सकता जिसने अभी शुरुआत की है.

रुपाली गांगुली के 'अनुपमा' से हो रही 'क्योंकि...' की तुलना, स्मृति ईरानी बोलीं- 'मेरी पहचान 25 साल से कायम है

'आपको सो–कॉल्ड कंपीटीटिव दायरे में...'
इंडिया टुडे से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा- 'अगर आप में 25 सालों तक याद किए जाने की काबिलियत है तो फिर हम कॉम्पिटिशन पर बात करेंगे. अगर आप तीन बार सांसद रहे, 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 25 सालों से बीजेपी में मेंबर हैं. यदि आप कॉम्पटीशन करना चाहते हैं तो आपको सो–कॉल्ड कंपीटीटिव दायरे में रहकर सबके साथ फेयर रहना होगा'. 

टीवी के आइकॉनिक शोज में से एक है 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी'
इंडिया टुडे संग अपनी खास बातचीत में स्मृति ईरानी ने एकता कपूर की भी काफी तारीफ की. उन्होंने बताया कि इस सीरियल के सक्सेस ने एकता कपूर की प्रोडक्शन कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए जाने वाली पहली इंडियन टीवी ऑर्गनाइजेशन में से एक बना दिया. 2000 में जब एकता कपूर ने इस सीरियल की शुरूआत की तो उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि इसे दर्शकों का इतना प्यार मिलेगा. देखते ही देखते तुलसी वीरानी समेत शो के सभी किरदारों ने हर घर में अपनी पहचान बना ली. अब 25 साल बाद भी इस शो की ऐसी लीगेसी कायम है. एकता कपूर के इस आइकॉनिक सीरियल को आप स्टार प्लस और जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

और पढ़ें
Published at : 16 Oct 2025 10:19 PM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Anupama SMRITI IRANI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 15 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 15 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 15 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 15 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
इंडिया
क्या नीतीश कुमार नहीं बनेंगे बिहार के सीएम? अमित शाह बोले- 'चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा'
क्या नीतीश कुमार नहीं बनेंगे बिहार के सीएम? अमित शाह बोले- 'चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा'
राजस्थान
राजस्थान में कफ सिरप से मौत, बच्चे के परिवार की चुनौती, पोस्टमार्टम से खुलेगा सच
राजस्थान में कफ सिरप से मौत, बच्चे के परिवार की चुनौती, पोस्टमार्टम से खुलेगा सच
नौकरी
ISRO Jobs 2025: ISRO में निकली इन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी, ये है आवेदन करने का आसान तरीका
ISRO में निकली इन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी, ये है आवेदन करने का आसान तरीका
यूटिलिटी
दिल्ली-एनसीआर में ये पटाखे जलाए तो हो सकती है जेल, जान लीजिए नियम
दिल्ली-एनसीआर में ये पटाखे जलाए तो हो सकती है जेल, जान लीजिए नियम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget