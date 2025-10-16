हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler: अनुपमा की जिंदगी में आएगा सबसे बड़ा तूफान, पागलपन की आड़ में शाह परिवार की बेटी की इज्जत पर हाथ डालेगा गौतम

Anupama Spoiler: अनुपमा की जिंदगी में आएगा सबसे बड़ा तूफान, पागलपन की आड़ में शाह परिवार की बेटी की इज्जत पर हाथ डालेगा गौतम

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. एक के बाद एक शो में तबातोड़ ट्विस्ट आ रहे हैं, जिसे देख दर्शकों का दिमाग भी घूम गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Oct 2025 10:21 AM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली शो 'अनुपमा' में इन दिनों एक साथ कई स्टोरी देखने को मिल रही है. एक तरफ अनुपमा ने ठान लिया है कि वो समर के कातिलों को जेल भेजकर ही जम लेगी. इस चक्कर में वो अपनी बेटी राही तक की फिक्र नहीं कर रही है. अभी तक शो में आपने देखा कि प्रकाश के अड्डे तक पहुंचने का अनुपमा ने रास्ता निकाल लिया है.

वहीं, राही भी जासूस की तरह प्रकाश की बातें रिकॉर्ड करती है. लेकिन, वो पकड़ी जाती है. प्रकाश के गुंडे राही को किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद अनुपमा की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी.राही के किडनैप होने से अनुपमा बहुत ज्यादा घबरा जाएगी.

अनुपमा लगाएगी जान की बाजी

वो राही को बचाने के लिए देविका के संग निकल पड़ेगी. अनुपमा इस दौरान पुलिस से मदद मांगेगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा.ऐसे में अनुपमा अपनी जान की बाजी लगाकर राही को बचाएगी. इतना ही नहीं बल्कि वो सोनू और प्रकाश की सच्चाई गांववालों के सामने लागकर रहेगी.

ऐसा करने के बाद समर की आत्मा को शांति मिल जाएगी.दूसरी तरफ माही और वसुंधरा मिलकर गौतम को अपने घर लेकर जाएंगी. क्योंकि उन दोनों को लगेगा कि सच में गौतम पागल हो चुका है. ऐसे में वसुंधरा औऱ माही उसकी देखभाल करेंगी.कोठारी हाउस में घुसने के बाद गौतम नया बवाल मचाने वाला है.

गौतम रचेगा नई साजिश

दरअसल, पागलपन की आड़ में वो माही की इज्जत पर हाथ डालेगा. गौतम ऐसा सिर्फ अनुपमा से बदला लेने के लिए करने वाला है.अनुपमा को जैसे ही इस बारे में पता चलेगा, वो आगबबूला हो जाएगी. जमाने के सामने एक बार फिर से गौतम की अनुपमा खूब धुलाई करेगी.वहीं, राही अब अनुपमा को माफ कर देगी.

ये भी पढ़ें:-क्या कीकू शारदा ने छोड़ दिया 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'? एक्टर-कॉमेडियन ने बताया सच, बोले- 'मैं 13 सालों से...'

Published at : 16 Oct 2025 10:21 AM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
राजस्थान
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
विश्व
Pakistan Fighter Jet: पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें
पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें
स्पोर्ट्स
IND vs AUS: सही समय पर उड़ी फ्लाइट फिर क्यों चार घंटे लेट ऑस्ट्रेलिया पहुंची टीम इंडिया, जानिए वजह
सही समय पर उड़ी फ्लाइट फिर क्यों चार घंटे लेट ऑस्ट्रेलिया पहुंची टीम इंडिया, जानिए वजह
Advertisement

वीडियोज

BIHAR BATTLE: BJP का नया 'फॉर्मूला', सिंगर मैथिली और 'सिंघम' मैदान में, JDU के टिकट पर बाहुबली!
Gwalior Face-Off: CSP हिना खान से भिड़े वकील, 'सनातन विरोधी' कहने पर मचा बवाल!
Sansani: सास-दामाद का 'डर्टी' रिश्ता, ब्लैकमेल के बाद बेटी संग मिलकर किया खूनी अंत! | SHOCKING CRIME
Mini Countryman JCW All4 Walkaround | Auto Live
PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
राजस्थान
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
विश्व
Pakistan Fighter Jet: पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें
पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें
स्पोर्ट्स
IND vs AUS: सही समय पर उड़ी फ्लाइट फिर क्यों चार घंटे लेट ऑस्ट्रेलिया पहुंची टीम इंडिया, जानिए वजह
सही समय पर उड़ी फ्लाइट फिर क्यों चार घंटे लेट ऑस्ट्रेलिया पहुंची टीम इंडिया, जानिए वजह
ओटीटी
Lokah Chapter 1 OTT Release: कल्याणी की फिल्म को ओटीटी पर देखने के लिए फैंस को करना होगा और इंतजार या दिवाली पर होगा धमाल?
कल्याणी की फिल्म को ओटीटी पर देखने के लिए फैंस को करना होगा और इंतजार या दिवाली पर होगा धमाल?
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: दिवाली के दिन मुगलों के महल में क्यों नहीं आती थीं सब्जियां, जानें क्यों लागू था यह नियम?
दिवाली के दिन मुगलों के महल में क्यों नहीं आती थीं सब्जियां, जानें क्यों लागू था यह नियम?
शिक्षा
भैंस चराने वाली लड़की से IAS अफसर तक, मुश्किलों को मात देकर सी वनमती ने क्रैक किया UPSC  
भैंस चराने वाली लड़की से IAS अफसर तक, मुश्किलों को मात देकर सी वनमती ने क्रैक किया UPSC  
हेल्थ
ICMR की रिपोर्ट में खुलासा: भारतीय खाना स्वाद में तो लाजवाब, लेकिन सेहत के लिए खराब
ICMR की रिपोर्ट में खुलासा: भारतीय खाना स्वाद में तो लाजवाब, लेकिन सेहत के लिए खराब
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget