रुपाली गांगुली शो 'अनुपमा' में इन दिनों एक साथ कई स्टोरी देखने को मिल रही है. एक तरफ अनुपमा ने ठान लिया है कि वो समर के कातिलों को जेल भेजकर ही जम लेगी. इस चक्कर में वो अपनी बेटी राही तक की फिक्र नहीं कर रही है. अभी तक शो में आपने देखा कि प्रकाश के अड्डे तक पहुंचने का अनुपमा ने रास्ता निकाल लिया है.

वहीं, राही भी जासूस की तरह प्रकाश की बातें रिकॉर्ड करती है. लेकिन, वो पकड़ी जाती है. प्रकाश के गुंडे राही को किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद अनुपमा की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी.राही के किडनैप होने से अनुपमा बहुत ज्यादा घबरा जाएगी.

अनुपमा लगाएगी जान की बाजी

वो राही को बचाने के लिए देविका के संग निकल पड़ेगी. अनुपमा इस दौरान पुलिस से मदद मांगेगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा.ऐसे में अनुपमा अपनी जान की बाजी लगाकर राही को बचाएगी. इतना ही नहीं बल्कि वो सोनू और प्रकाश की सच्चाई गांववालों के सामने लागकर रहेगी.

ऐसा करने के बाद समर की आत्मा को शांति मिल जाएगी.दूसरी तरफ माही और वसुंधरा मिलकर गौतम को अपने घर लेकर जाएंगी. क्योंकि उन दोनों को लगेगा कि सच में गौतम पागल हो चुका है. ऐसे में वसुंधरा औऱ माही उसकी देखभाल करेंगी.कोठारी हाउस में घुसने के बाद गौतम नया बवाल मचाने वाला है.

गौतम रचेगा नई साजिश

दरअसल, पागलपन की आड़ में वो माही की इज्जत पर हाथ डालेगा. गौतम ऐसा सिर्फ अनुपमा से बदला लेने के लिए करने वाला है.अनुपमा को जैसे ही इस बारे में पता चलेगा, वो आगबबूला हो जाएगी. जमाने के सामने एक बार फिर से गौतम की अनुपमा खूब धुलाई करेगी.वहीं, राही अब अनुपमा को माफ कर देगी.

