आसिफ शेख, रोहिताश्व गौर और शुभांगी अत्रे स्टारर शो 'भाबीजी घर पर हैं'काफी लंबे समय से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. इतना ही नहीं बल्कि ये भारत के सबसे पसंदीदा कॉमेडी शो में से एक है. इस शो के कैरेक्टर्स ने भी लोगों का दिल जीत लिया है.

विभूति जी का चार्म हो या तिवारी जी का ड्रामा या फिर अंगूरी भाभी का सही पकड़े हैं हर घर तक पहुंच चुका है. भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कोई लंबे वक्त से चलने वाला शो थिएटर में रिलीज किया जाएगी.6 फरवरी 2026 को जी सिनेमा और जी स्टूडियोज सिनेमाघरों में 'भाबीजी घर पर हैं-फन ऑन द रन'लेकर आ रहे हैं.

फिल्म में निरहुआ और रवि किशन आएंगे नजर

इस फिल्म के जरिए अपने चहेते किरदारों को मेकर्स सिल्वर स्क्रीन पर पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. इस फिल्म में तीन सबसे पॉपुलर एक्टर रवि किशन, मुकेश तिवारी और निरहुआ भी नजर आएंगे, जो इस कॉमेडी एडवेंचर को एक नए स्तर पर लेकर जाएंगे. फिल्म में अंगूरी भाभी को रवि किशन के संग शादी करते हुए देखा जाएगा, जैसा कि पोस्टर में देखने को मिल रहा है.

मेकर्स ने 'भाबीजी घर पर हैं-फन ऑन द रन' फिल्म की रिलीज डेट और पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा,'भाभीजी जो अब तक घर पर थीं, अब बड़े पर्दे पर आएंगी.'इसके साथ ही आपको बता दें कि मेकर्स ने जो पोस्टर शेयर किया है वो काफी मजेदार है. पोस्टर को देख फैंस खुशी से झूम उठेंगे.

बता दें 'भाबीजी घर पर हैं'का पहला एपिसोड मार्च 2015 में प्रीमियर हुआ था. इस शो की कहानी दो पड़ोसी कपल्स, मिश्रा और तिवारी के इर्द-गिर्द घूमती नजर आती है. शो में रोहिताश्व गौड़, शुभांगी अत्रे, आसिफ शेख और विदिशा श्रावास्तव जैसे कई पॉपुलर कलाकर नजर आते हैं. शुभांगी अत्रे से पहले इस शो में शिल्पा शिंदे ने अंगूरी भाभी की भूमिका निभाई थी.

