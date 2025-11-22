स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है. मिहिर और नॉयना ने एक रात साथ में बिता लिया है.ऐसे में मिहिर पछतावे की आग में जलने लगा है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में देखने को मिल रहा है कि अब मिहिर ने तुलसी को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है.

वो किरण से एक वकील का इंतजाम करने के लिए कहता है. वहीं, नॉयना अब मिहिर पर अपना हक जताती है. मिहिर की बेरुखी को देख नॉयना उसे धमकाती है कि वो अमेरिका चली जाएगी.हालांकि, मिहिर उसे रोकता नहीं है. इस बीच क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बड़ा भूचाल आने वाला है.

तुलसी के नाम मिहिर करेगा जायदाद

जल्द ही देखने को मिलेगा कि मिहिर को अपने जाल में फंसाने के लिए नॉयना एक बड़ा गेम खेलेगी. मिहिर को ये बात समझ आ चुकी है कि उसकी शादी कभी भी टूट सकती है. ऐसे में बिना देर किए मिहिर अपना सारी जायदाद तुलसी के नाम कर देगा.

मिहिर को परेशान देख किरण भी परेशान हो जाता है.किरण को पता चल जाएगा कि नॉयना और मिहिर के बीच क्या चल रहा है. ऐसे में वो अपने भाई को सही राह दिखाने की कोशिश करेगा.इधर, तुलसी जल्द ही वृंदा और अंगद से मिलने चॉल जाएगी. जहां, वो वृंदा को बहू होने का नेग देगी.

मिहिर को काबूू करने की कोशिश करेगी नॉयना

तुलसी अपने बेटे को चॉल में रहता देख इमोशनल हो जाएगी, हालांकि, वो अंगद को अपने साथ लेकर नहीं जाएगी. क्योंकि इस बार तुलसी मिहिर के खिलाफ नहीं जाना चाहती.दूसरी तरफ मिहिर भी नॉयना से दूरी बनाने की कोशिश करने वाला है. मिहिर की बातें सुन नॉयना का दिमाग खराब हो जाएगा.मिहिर को काबू करने के लिए नॉयना अमेरिका जाने का ड्रामा करेगी. हालांकि, अब इससे मिहिर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: गौतम दे रहा है माही को धोखा, एक-दो नहीं कर चुका है इतनी शादी, अनुपमा को मिला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट