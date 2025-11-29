'पल भर में पूरी जिंदगी बदल गई', जुड़वां बच्चों के पहले जन्मदिन पर श्रद्धा आर्या का इमोशनल पोस्ट

टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री श्रद्धा आर्या ने अपने अभिनय के साथ-साथ सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशंसकों को अपडेट देती रहती हैं. शनिवार को उन्होंने अपने जुड़वा बच्चों का जन्मदिन मनाया.

'पहली बार अपनी पूरी दुनिया को बाहों में लिया...'

कुंडली भाग्या फेम अभिनेत्री श्रद्धा आर्या ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कीं. एक तस्वीर में वह अपने दोनों नन्हें बच्चों को गोद में लिए मुस्करा रही हैं, तो कुछ पुरानी तस्वीरें अस्पताल की हैं, जब उन्होंने पिछले साल नवंबर में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था.उस वक्त की यादें ताजा करते हुए श्रद्धा ने लिखा, 'एक साल पहले की बात है, जब मैंने एक अस्पताल में एक शांत कमरे में पहली बार अपनी पूरी दुनिया को बाहों में लिया था. उस पल से मेरी जिंदगी बदल सी गई है और मैं भी'.

'तुम्हारी मां बने हुए अब पूरा एक साल हो रहा है, जिसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. जन्मदिन मुबारक हो, मेरे हमेशा के नन्हें चमत्कारों.' पोस्ट शेयर करने के बाद श्रद्धा के फैंस और साथी कलाकारों ने कमेंट सेक्शन पर प्रतिक्रिया और शुभकामनाओं की बौछार कर दी. अभिनेत्री रीम शेख ने कमेंट सेक्शन पर हार्ट इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी.

श्रद्धा आर्या की करियर और मैरिड लाइफ

श्रद्धा आर्या की गिनती टीवी इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में की जाती है. 'प्रीता' फेम अभिनेत्री ने करियर की शुरुआत दूरदर्शन के 'इंडियाज बेस्ट सिने स्टार्स की खोज' से की थी.

इसके बाद उन्होंने हॉरर 'श्श्श्श, फिर कोई है, भूत बंगला', 'मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की', 'अमृत मंथन', 'जुनून: ऐसी नफरत तो कैसा इश्क', 'ड्रीम गर्ल', और 'कसम तेरे प्यार की' में काम किया.

उन्होंने 'मजाक मजाक में' को होस्ट भी किया है.बता दें कि अभिनेत्री ने लाइमलाइट से हटकर नेवी ऑफिसर से शादी रचाई थी. उन्होंने 21 नवंबर 2021 में राहुल नागल से शादी की थी और साल 2024 में अपने दोनों बच्चों का स्वागत किया. अभिनेत्री के एक बेटा और बेटी हैं, जिनका नाम शौर्य और बेटी सिया है.