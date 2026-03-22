रिद्धि को शाइनी दोषी ने आखिर क्यों कहा 'दोगली डोगरा', बोलीं- जवान की मां बनने का कोई शौक नहीं

द 50 अब अपने फिनाले के करीब आ चुका है. जल्द ही शो को उसका विनर मिल जाएगा. हालांकि, कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस शो के विनर कोई और नहीं बल्कि शिव ठाकरे हैं. लेकिन, 22 मार्च को शो का फिनाले एपिसोड देखने को मिलेगी.

इसी बीच रिद्धि डोगरा और शाइनी दोषी के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है. जूम को दिए इंटरव्यू में शाइनी ने कहा कि रिद्धि डोगरा उनसे इनसिक्योर फील करती हैं. शाइनी ने ये भी कहा कि सिवेट तोमर का अटेंशन पाने के लिए कभी भी उन्होंने कम्पटीशन नहीं किया.

मैं अपनी मैरिड लाइफ में बेहद खुश हूं

एक्ट्रेस ने कहा,'मेरी सिवेट संग नजदीकियों को नोटिस करने के बाद रिद्धि डोगरा इनसिक्योर हो गई थीं. मैं वहां किसी का अटेंशन पाने के लिए नहीं गई थी. मैं बिग बॉस में नहीं थी, बिग बॉस में थी. ऐसे में मुझे सर्वाइव करने के लिए लव एंगल बनाने की जरूरत नहीं थी. उसके प्रति हमेशा मैं ईमानदार रही हूं. कभी कुछ बुरा नहीं कहा और न ही अपने स्तर को गिराया.'

शाइनी ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा,'मेरी स्ट्रैटजी यही थी कि मैं गेम में अच्छा परफॉर्म करूं और अपनी लॉयलटी साबित करूं.रिद्धि ने कहा किया उसने मुझे सिवेट और युविका के खिलाफ भड़काने की कोशिश की. कृष्णा के साथ भी उसने ऐसा ही किया. अपनी मैरिड लाइफ में मैं बहुत खुश और सिक्योर हूं. मैंने किसी की भी जगह लेने की कभी कोशिश नहीं की.'

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फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में शाइनी ने कहा,'अब मुझे पता चला रिद्धि डोगरा, दोगली डोगरा, मेरे पीछ पीठे जाकर, मेरे खिलाफ कान भर रही है लोगों के.सिवेट भी रिद्धि की इनसिक्योरिटी कम करने के लिए हर लड़की को बहन बोल रहा है. सिवेट उससे कहता है कि तुम जाकर शाइनी से बात क्यों नहीं करती तो वो कहती है कि अरे कैमरा पर उसकी इमेज खराब हो जाएगी. कट टू वो बाहर आती है, और मुझे कहती है कि गेम्स इनसिक्योरिटी.'

शाइनी ने इंटरव्यू में आगे कहा,'वीडियो में रिद्धि कह रही थी कि मैं उसका स्पॉट लेना चाहती हूं, लेकिन आपका स्पॉट क्या है. मैं क्यों किसी को नीचा दिखाऊंगी. मैं क्यों किसी ऐसी लड़की का स्पॉट लेना चाहूंगी जो मुझसे भी नीच है.मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए. मुझे जवान की मां बनने में कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है.'

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