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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'मेरी बॉडी, मेरे कपड़े...', बिकिनी फोटो पर ट्रोल होने पर एक्ट्रेस आरती सिंह ने दिया करारा जवाब

'मेरी बॉडी, मेरे कपड़े...', बिकिनी फोटो पर ट्रोल होने पर एक्ट्रेस आरती सिंह ने दिया करारा जवाब

Aarti Singh Bikini Photos: आरती सिंह इन दिनों बिकिनी फोटोज को लेकर ट्रोल हो रही है. इसी बीच उन्होंने ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया और शेफाली को याद किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Mar 2026 11:49 AM (IST)
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टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. शादी के बाद वह अपने पति दीपक चौहान के साथ थाइलैंड में छुट्टियां मना रही हैं और वहां से लगातार अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं. लेकिन इस बार उनका वेकेशन पोस्ट सुर्खियों में आ गया, क्योंकि कुछ तस्वीरों को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. हालांकि, आरती ने इस ट्रोलिंग का करारा जवाब दे दिया है.

आरती सिंह ने दिया करारा जवाब 

आरती सिंह ने हाल ही में बिकिनी में अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी. इन तस्वीरों पर कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. पहले इस ट्रोलिंग के कारण उन्होंने अपनी तस्वीरें डिलीट कर दी थी. लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने दोबारा पिंक बिकिनी में अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मेरी जिंदगी, मेरे रूल्स. मेरा शरीर है और कपड़े भी मेरी अपनी पसंद के होंगे. हम हमेशा सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे. लेकिन ऐसा सोचते-सोचते एक दिन जिंदगी के किसी मोड़ पर हमें लगेगा कि जो दिल चाहता था, वही करना चाहिए था और जिन लोगों के बारे में हम सोचते है, वो तो हमें जानते भी नहीं.'

 
 
 
 
 
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शेफाली को याद कर भावुक हुईं एक्ट्रेस 

आरती ने आगे लिखा, 'पिछली बार जब मैंने बिकिनी में कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी, तो देखा कि कुछ लोगों ने मुझे अनफॉलो कर दिया. मैं मानती हूं कि इसका असर मुझ पर पड़ा और मैंने वो तस्वीरें डिलीट कर दी. लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी प्यारी दोस्त शेफाली का निधन हो गया. तब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है. हम वही क्यों नहीं करते जो हमें सच में खुश करता है? मैं किसी को दुख नहीं पहुंचा रही हूं, तो अगर आपको पसंद नहीं है तो बेझिझक अनफॉलो कर दीजिए और कमेंट में कुछ भी लिखिए. इससे बस आपकी परवरिश नजर आती है, मेरे कपड़ों से नहीं. जो मुझसे सच में प्यार करते हैं, वो मुझे वैसे ही अपनाएंगे जैसी मैं हूं. बस अपनी जिंदगी जियो, खुश रहो और किसी को तकलीफ मत दो.'

कई सीरियल्स में कर चुकी है काम 

बता दें, आरती सिंह बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर गोविंदा की भांजी है. साल 2007 से उन्होंने 'मायका' सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी और तब से वह कई सीरियल्स में नजर आ चुकी है. 

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Published at : 20 Mar 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Television Aarti Singh
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