ईद के जश्न में डूबे सेलेब्स, सोनाक्षी-जहीर से लेकर हिना-दीपिका तक ने यूं मनाई ईद, देखें फोटोज
Eid 2026: ईद का त्योहार इस बार भी सितारों के लिए बेहद खास रहा, जहां कई सेलेब्स जश्न में डूबे नजर आए. आइए देखते हैं कैसे सोनाक्षी-जहीर से लेकर हिना-दीपिका तक ने इस खास दिन को सेलिब्रेट किया.
ईद के मौके पर पूरे देश में खुशियों और जश्न का माहौल देखने को मिला, वहीं बॉलीवुड और टीवी सितारों ने भी इस त्योहार को अपने खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. सोनाक्षी सिन्हा से लेकर हिना खान तक कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर अपने ईद सेलिब्रेशन की झलकियां शेयर कीं. सभी ने अपनी खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कर फैंस को ईद की मुबारकबाद दी.
सोनाक्षी ने ईद सेलिब्रेशन की दिखाई झलक
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पति जहीर इकबाल के साथ ईद सेलिब्रेट की. उन्होंने कई फोटोज शेयर कीं, जिनमें सोनाक्षी साड़ी और जहीर कुर्ते में नजर आए. फैंस इन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.
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सारा अली खान ने यूं सेलिब्रेट की ईद
बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने अपनी बुआ सोहा अली खान के साथ ईद मनाई. तस्वीर में सारा, सोहा और इनाया एक साथ नजर आए. वहीं सारा ने अपने भाई इब्राहिम के साथ सेल्फी भी पोस्ट की.
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ईद पर चांद का टुकड़ा लगी हिना खान
हिना खान ने ईद के मौके पर बेहद खूबसूरत ग्रीन सूट पहना था, जिसमें उनका लुक काफी एलिगेंट लग रहा था. उनकी तस्वीरें फैंस को खूब पसंद आईं और सभी ने उनकी जमकर तारीफ की.
अंकिता लोखंडे ने मनाई ईद
टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने भी ईद का जश्न धूमधाम से मनाया है. अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो बेहद खूबसूरत लग रही है.
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दीपिका कक्कड़ ने पति संग दिए रोमांटिक पोज
दीपिका कक्कड़ ने अपने पति शोएब इब्राहिम के साथ ईद का त्योहार बेहद खास अंदाज में मनाया. उन्होंने इस सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन फोटोज में दोनों ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रहे हैं और साथ में बेहद प्यारे लग रहे हैं, जिसे फैंस भी खूब पसंद कर रहे हैं.
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जैस्मीन भसीन ने अली गोनी के साथ मनाई ईद
जैस्मीन भसीन ने अपने बॉयफ्रेंड अली गोनी के साथ ईद सेलिब्रेट की. इस दौरान दोनों एथनिक लुक में नजर आए और साथ में बेहद खूबसूरत लग रहे थे.
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आयशा खान ने दिखाई ईद सेलिब्रेशन की झलक
आयशा खान ने भी ईद का त्योहार बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. इस मौके पर वह रेड अनारकली सूट में नजर आईं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
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स्वरा भास्कर ने परिवार संग मनाई ईद
स्वरा भास्कर ने भी ईद का त्योहार अपने परिवार के साथ बड़े ही खास अंदाज में मनाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन की झलकियां शेयर कीं, जिनमें वह अपनों के साथ खुशियां बांटती नजर आईं.
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Source: IOCL