हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनखतरे में शुभांगी अत्रे की नौकरी! 'भाबी जी घर पर हैं' में पुरानी अंगूरी भाभी की होने वाली है एंट्री

खतरे में शुभांगी अत्रे की नौकरी! 'भाबी जी घर पर हैं' में पुरानी अंगूरी भाभी की होने वाली है एंट्री

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली 'अंगूरी भाभी' यानी शिल्पा शिंदे एक बार फिर से छोटे पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं. इस खबर ने फैंस के दिलों को खुश कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Oct 2025 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

'भाबी जी घर पर हैं' सीरियल पिछले कई सालों से लोगों को एंटरटेन कर रहा है. तारक मेहता की तरह ही 'भाबी जी' ने भी दर्शकों के दिलों को जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ी है. अब तक इस शो में कई बदलाव भी देखे जा चुके हैं. कई बार 'भाबी जी' की कास्ट बदल चुकी है.

इसी बीच 'भाबी जी घर पर हैं' को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार भाबीजी घर पर है में पुराने किरदार की वापसी होने वाली है. ये कोई और नहीं बल्कि पुरानी अंगुरी भाभी हैं जो टीवी पर वापसी करने वाली हैं. खबरों के अनुसार 'भाबी जी घर पर हैं' में शिल्पा शिंदे फिर से एंट्री करने वाली है और उनका फिर से पुराना अंदाज देखने को मिलने वाला है.

शिल्पा का है विवादों से गहरा नाता

शो में शिल्पा शिंदे एक बार फिर से अंगूरी भाभी बनकर वापसी कर रही हैं. हालांकि मेकर्स और शिल्पा शिंदे ने इस खबर पर मुहर नहीं लगाई है. बता दें बीते कई सालों से शिल्पा शिंदे ने टीवी से दूरी बना रखी है.क्योंकि, उन्होंने जब भी टीवी पर आने की कोशिश की है, तब किसी ना किसी विवाद में उनका नाम जरूर पड़ा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shilpa Shinde (@shilpa_shinde_official)

ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर शिल्पा शिंदे 'भाबी जी घर पर हैं' में एंट्री करेंगी तो शुभांगि अत्रे का आखिर क्या होगा. क्योंकि सालों से शुभांगी ने ही अंगूरी भाभी की भूमिका निभाई है. ये कहना गलत नहीं होगा कि पुरानी अंगूरी भाभी की एंट्री से विभूति नारायण का तो दिन बन जाएगा. एक बार फिर से विभूति और अंगूरी भाभी का पुराने स्टाइल में रोमांस देखने को मिलेगा.

बिग बॉस में होती थी लड़ाई

मालूम हो सालों पहले 'भाबी जी' के मेकर्स से शिल्पा शिंदे का झगड़ा हो गया था. इस झगड़े के बाद ही शिल्पा शिंदे को शो से बाहर किया गया. शो से बाहर होने के बाद शिल्पा शिंदे ने मेकर्स पर कई आरोप लगाए थे. भाबी जी के मेकर विकास गुप्ता से शिल्पा इतनी नाराज थीं कि ये लड़ाई बिग बॉस के घर में भी देखने को मिली थी.

ये भी पढ़ें:-जय भानुशाली संग 43 की उम्र में तलाक की खबरों पर माही विज ने तोड़ी चुप्पी, पोस्ट शेयर कर बयां की सच्चाई

Published at : 29 Oct 2025 01:27 PM (IST)
Tags :
Shilpa Shinde Bhabhi Ji Ghar Par Hain
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का घातक अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
आईपीएल
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का कहर! तटीय इलाकों पर कैसे है सुरक्षा के इंतजाम?
Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का घातक अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
आईपीएल
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
ओटीटी
Maharani Season 4 Release Date: 'रानी भारती' के किरदार में फिर धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'महारानी 4'
'महारानी 4' से धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये सीरीज
हेल्थ
भारत में तेजी से बढ़ रहा मोटापा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिए वजन घटाने के आसान टिप्स
भारत में तेजी से बढ़ रहा मोटापा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिए वजन घटाने के आसान टिप्स
शिक्षा
जामिया मिलिया इस्लामिया का स्थापना दिवस आज, जानें कैसे वजूद में आया ये संस्थान; इन लोगों की रही अहम भूमिका
जामिया मिलिया इस्लामिया का स्थापना दिवस आज, जानें कैसे वजूद में आया ये संस्थान; इन लोगों की रही अहम भूमिका
ट्रेंडिंग
हेलिकॉप्टर में बैठकर मुंह धोते और नाक साफ करते दिखे तेजस्वी यादव, यूजर्स ने ले लिया आड़े हाथ और पूछा हिसाब-किताब- वीडियो वायरल
हेलिकॉप्टर में बैठकर मुंह धोते और नाक साफ करते दिखे तेजस्वी यादव, यूजर्स ने ले लिया आड़े हाथ और पूछा हिसाब-किताब- वीडियो वायरल
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget