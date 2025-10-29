'भाबी जी घर पर हैं' सीरियल पिछले कई सालों से लोगों को एंटरटेन कर रहा है. तारक मेहता की तरह ही 'भाबी जी' ने भी दर्शकों के दिलों को जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ी है. अब तक इस शो में कई बदलाव भी देखे जा चुके हैं. कई बार 'भाबी जी' की कास्ट बदल चुकी है.

इसी बीच 'भाबी जी घर पर हैं' को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार भाबीजी घर पर है में पुराने किरदार की वापसी होने वाली है. ये कोई और नहीं बल्कि पुरानी अंगुरी भाभी हैं जो टीवी पर वापसी करने वाली हैं. खबरों के अनुसार 'भाबी जी घर पर हैं' में शिल्पा शिंदे फिर से एंट्री करने वाली है और उनका फिर से पुराना अंदाज देखने को मिलने वाला है.

शिल्पा का है विवादों से गहरा नाता

शो में शिल्पा शिंदे एक बार फिर से अंगूरी भाभी बनकर वापसी कर रही हैं. हालांकि मेकर्स और शिल्पा शिंदे ने इस खबर पर मुहर नहीं लगाई है. बता दें बीते कई सालों से शिल्पा शिंदे ने टीवी से दूरी बना रखी है.क्योंकि, उन्होंने जब भी टीवी पर आने की कोशिश की है, तब किसी ना किसी विवाद में उनका नाम जरूर पड़ा है.

View this post on Instagram A post shared by Shilpa Shinde (@shilpa_shinde_official)

ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर शिल्पा शिंदे 'भाबी जी घर पर हैं' में एंट्री करेंगी तो शुभांगि अत्रे का आखिर क्या होगा. क्योंकि सालों से शुभांगी ने ही अंगूरी भाभी की भूमिका निभाई है. ये कहना गलत नहीं होगा कि पुरानी अंगूरी भाभी की एंट्री से विभूति नारायण का तो दिन बन जाएगा. एक बार फिर से विभूति और अंगूरी भाभी का पुराने स्टाइल में रोमांस देखने को मिलेगा.

बिग बॉस में होती थी लड़ाई

मालूम हो सालों पहले 'भाबी जी' के मेकर्स से शिल्पा शिंदे का झगड़ा हो गया था. इस झगड़े के बाद ही शिल्पा शिंदे को शो से बाहर किया गया. शो से बाहर होने के बाद शिल्पा शिंदे ने मेकर्स पर कई आरोप लगाए थे. भाबी जी के मेकर विकास गुप्ता से शिल्पा इतनी नाराज थीं कि ये लड़ाई बिग बॉस के घर में भी देखने को मिली थी.

