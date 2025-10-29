हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनजय भानुशाली संग 43 की उम्र में तलाक की खबरों पर माही विज ने तोड़ी चुप्पी, पोस्ट शेयर कर बयां की सच्चाई

जय भानुशाली संग 43 की उम्र में तलाक की खबरों पर माही विज ने तोड़ी चुप्पी, पोस्ट शेयर कर बयां की सच्चाई

माही विज और जय भानुशाली की तलाक की खबरें इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है. इसी बीच एक्ट्रेस ने अब इन खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए करारा जवाब दिया है. इस आर्टिकल में जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Oct 2025 12:50 PM (IST)
माही विज और जय भानुशाली टीवी के पॉपुलर कपल में से एक माने जाते हैं. लेकिन, इनके अलगाव की खबरें अचानक से सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि माही और जय ने तलाक ले लिया है.

कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि दोनों 14 साल की शादी खत्म करते हुए बच्चों की कस्टडी पर भी फैसला ले लिया है. माही और जय के फैंस के लिए ये रिपोर्ट्स किसी सदमे से कम नहीं है. अब माही विज ने खुद सामने से इन रिपोर्ट्स पर करारा जवाब दिया है.

माही ने कहा है कि वो अब लीगल एक्शन लेंगी. बता दें माही विज और जय भानुशाली की तलाक की खबरें आग की तरह वायरल हो रही हैं. कहा तो ये भी जा रहा है कि दोनों तलाक के पेपर्स भी साइन कर चुके हैं और जुलाई में ही इनका तलाक हो चुका है.

माही विज ने दिया रिएक्शन

रिपोर्ट में बताया कि दोनों के बीच काफी ट्रस्ट इश्यूज थे, इस वजह से उन्होंने अलग होने का फैसला किया. कई इंस्टाग्राम पोस्ट में इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं. अब माही विज ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर कॉमेंट कर तलाक की खबरों पर रिएक्शन दिया है.

इतना ही नहीं एक्ट्रेस ने एक वायरल पोस्ट पर अपनी भड़ास निकाली है. कॉमेंट करते हुए माही ने लिखा,'झूठी खबरें पोस्ट न करें, मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी.' आपको बता दें कि माही और जय के तलाक की खबरें जुलाई में भी आई थीं. उस दौरान भी माही ने कॉमेंट किया था.


माही विज कर रही हैं कमबैक

एक्ट्रेस ने कहा था कि अगर ऐसा है भी तो मैं आपको क्यों बताऊं? क्या आप मेरे चाचा हैं? क्या आप मेरे वकील की फीस देंगे? लोग किसी के भी तलाक और सेपरेशन को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना देते हैं. मालूम हो माही विज अब टीवी पर वापसी के लिए तैयार हैं. ऐसे में कहा जा रहा है कि जय से अलग होने के बाद अपनी फाइनेंशियल स्थिति को ठीक करने के लिए एक्ट्रेस टीवी पर वापसी कर रही हैं.

ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर के प्यार में पागल होगी नॉयना, बर्बाद कर देगी तुलसी की जिंदगी, सालों बाद टूटेगी शादी!

Published at : 29 Oct 2025 12:50 PM (IST)
Tags :
Jay Bhanushali Mahhi Vij
और पढ़ें
