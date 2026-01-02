हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनशार्क टैंक इंडिया के पांचवें सीजन में हुई 6 नए जजों की एंट्री, जाने कब और कहां देख पाएंगे शो

शार्क टैंक इंडिया के पांचवें सीजन में हुई 6 नए जजों की एंट्री, जाने कब और कहां देख पाएंगे शो

Shark Tank India Season 5: स्टार्टअप्स शो शार्क टैंक इंडिया के पांचवें सीजन का आगाज होने वाला है, जिसमें पुराने जजों के साथ 6 नए जज शो में 'बवाल' मचाते हुए नजर आएंगे. आइए जानते है कब से शुरु होगा शो.

By : आईएएनएस | Updated at : 02 Jan 2026 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

छोटे पर्दे पर मचअवेटेड स्टार्टअप्स शो 'शार्क टैंक इंडिया' सीजन 5 एक बार फिर सोनी टीवी पर वापसी कर रहा है. शो से जुड़े कई प्रोमो सामने आए हैं जिसमें नए उद्यमियों को अपना आइडिया जजों के सामने पेश करते हुए दिखाया गया है. शो का पहला सीजन साल 2021 में आया था, जिसमें 700 से ज्यादा नई डील्स को लॉक किया गया था, लेकिन अब पांचवें सीजन के साथ नए जज और नए आइडिया शो में दिखने वाले हैं.

 6 नए जजों की एंट्री से मचेगा 'बवाल'
स्टार्टअप्स शो 'शार्क टैंक इंडिया' सीजन 5' के कई प्रोमो सोशल मीडिया पर रिलीज किए गए हैं. प्रोमो में सीजन 1 के जजों को देखा जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही नए इंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस में निवेश के लिए कुछ नए जजों को भी आश्वस्त करना होगा. शो में 6 नए जज दिखने वाले हैं, जिनके नाम हैं शैली मेहरोत्रा (सीईओ, फिक्सडर्मा इंडिया), हार्दिक कोठिया (रेजॉन सोलर के फाउंडर और मैनेजर डायरेक्टर), मोहित यादव (मिनिमलिस्ट के को-फाउंडर) वरुण अलघ (होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के सीईओ और को-फाउंडर), कनिका टेकरीवाल (जेटसेटगो एविएशन की फाउंडर) और प्रथम मित्तल (मास्टर्स यूनियन और टेट्रा के फाउंडर).

जबकि सीजन पांच में पुराने जज विराज बहल, कुणाल बहल, अमित जैन, रितेश अग्रवाल, पीयूष बंसल, नमिता थापर, अमन गुप्ता, विनिता सिंह और अनुपम मित्तल भी दिखेंगे. शो के प्रोमों में एक बार फिर अनुपम मित्तल को नए इंटरप्रेन्योर पर नाराज होते देखा जा रहा है, जबकि विनिता सिंह कुछ आइडिया से बहुत इंप्रेस दिख रही हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @sonytvofficial

कब से शुरु होगा शो?
शो के प्रोमो बहुत अच्छे लग रहे हैं और अब फैंस शो के रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं. चार सीजन के शानदार रिस्पांस के बाद शो के पांचवें सीजन को 5 जनवरी से सोनी टीवी और सोनी लिव पर देख पाएंगे. 5 जनवरी से ही सोनी टीवी पर कुकिंग शो मास्टर शेफ इंडिया भी शुरू होने वाला है. इस बार शो की थीम जोड़ीदार के साथ है. मतलब शो में इस बार खाना जोड़ी के साथ पकाना होगा. शो में इस बार देश के देसी खाने को दुनिया के सामने नए तरीके से पेश करने और पहचान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है.

और पढ़ें
Published at : 02 Jan 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Shark Tank India Mohit Yadav Varun Alagh Kanika Tekriwal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
मध्य प्रदेश
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंडिया
'जब मंदिरों पर हमले होते हैं तब...', जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को लिखा पत्र तो भड़का विश्व हिंदू परिषद, देश को लेकर क्या कहा?
'जब मंदिरों पर हमले होते हैं तब...', ममदानी ने उमर खालिद को लिखा पत्र तो भड़का VHP, देश को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement

वीडियोज

Indore के Bhagirathpura में हुए जहरीले पानी कांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा !। MP News
Indore में Bhagirathpura में दूषित पानी से हुई मौतों पर आई इस वक्त की बड़ी खबर । MP News
ईरान कंगाल क्यों हो रहा है? महंगाई 50%+ | Protest on Streets | Iran Crisis Explained| Paisa Live
Indore में Bhagirathpura के पानी की जांच में हुआ बहुत बड़ा खुलासा, रिपोर्ट चौंका देगा । MP News
Indore में Bhagirathpura के पानी की जांच में क्या मिला ?, सच हैरान कर देगा ! । MP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
मध्य प्रदेश
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंडिया
'जब मंदिरों पर हमले होते हैं तब...', जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को लिखा पत्र तो भड़का विश्व हिंदू परिषद, देश को लेकर क्या कहा?
'जब मंदिरों पर हमले होते हैं तब...', ममदानी ने उमर खालिद को लिखा पत्र तो भड़का VHP, देश को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
तमिल सिनेमा
Anushka Shetty Upcoming Films: अनुष्का शेट्टी बॉक्स ऑफिस पर फिर मचाएंगीं गदर, एक्ट्रेस की ये बड़ी फिल्में होंगी रिलीज
अनुष्का शेट्टी बॉक्स ऑफिस पर फिर मचाएंगीं गदर, एक्ट्रेस की ये बड़ी फिल्में होंगी रिलीज
जनरल नॉलेज
गांधी-नेहरू परिवार के किन-किन सदस्यों ने की लव मैरिज? जानें सभी की लव स्टोरी
गांधी-नेहरू परिवार के किन-किन सदस्यों ने की लव मैरिज? जानें सभी की लव स्टोरी
हेल्थ
गर्भावस्था में बढ़ रहा है शुगर का खतरा, पहली एंटीनैटल विजिट में ही डायबिटीज स्क्रीनिंग अनिवार्य, जानें क्यों है जरूरी?
गर्भावस्था में बढ़ रहा है शुगर का खतरा, पहली एंटीनैटल विजिट में ही डायबिटीज स्क्रीनिंग अनिवार्य, जानें क्यों है जरूरी?
ट्रेंडिंग
"बन ठन चली देखो ऐ जाती रे" लड़की ने ऑफिस में डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget