शार्क टैंक इंडिया के पांचवें सीजन में हुई 6 नए जजों की एंट्री, जाने कब और कहां देख पाएंगे शो

छोटे पर्दे पर मचअवेटेड स्टार्टअप्स शो 'शार्क टैंक इंडिया' सीजन 5 एक बार फिर सोनी टीवी पर वापसी कर रहा है. शो से जुड़े कई प्रोमो सामने आए हैं जिसमें नए उद्यमियों को अपना आइडिया जजों के सामने पेश करते हुए दिखाया गया है. शो का पहला सीजन साल 2021 में आया था, जिसमें 700 से ज्यादा नई डील्स को लॉक किया गया था, लेकिन अब पांचवें सीजन के साथ नए जज और नए आइडिया शो में दिखने वाले हैं.

6 नए जजों की एंट्री से मचेगा 'बवाल'

स्टार्टअप्स शो 'शार्क टैंक इंडिया' सीजन 5' के कई प्रोमो सोशल मीडिया पर रिलीज किए गए हैं. प्रोमो में सीजन 1 के जजों को देखा जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही नए इंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस में निवेश के लिए कुछ नए जजों को भी आश्वस्त करना होगा. शो में 6 नए जज दिखने वाले हैं, जिनके नाम हैं शैली मेहरोत्रा (सीईओ, फिक्सडर्मा इंडिया), हार्दिक कोठिया (रेजॉन सोलर के फाउंडर और मैनेजर डायरेक्टर), मोहित यादव (मिनिमलिस्ट के को-फाउंडर) वरुण अलघ (होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के सीईओ और को-फाउंडर), कनिका टेकरीवाल (जेटसेटगो एविएशन की फाउंडर) और प्रथम मित्तल (मास्टर्स यूनियन और टेट्रा के फाउंडर).

जबकि सीजन पांच में पुराने जज विराज बहल, कुणाल बहल, अमित जैन, रितेश अग्रवाल, पीयूष बंसल, नमिता थापर, अमन गुप्ता, विनिता सिंह और अनुपम मित्तल भी दिखेंगे. शो के प्रोमों में एक बार फिर अनुपम मित्तल को नए इंटरप्रेन्योर पर नाराज होते देखा जा रहा है, जबकि विनिता सिंह कुछ आइडिया से बहुत इंप्रेस दिख रही हैं.

कब से शुरु होगा शो?

शो के प्रोमो बहुत अच्छे लग रहे हैं और अब फैंस शो के रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं. चार सीजन के शानदार रिस्पांस के बाद शो के पांचवें सीजन को 5 जनवरी से सोनी टीवी और सोनी लिव पर देख पाएंगे. 5 जनवरी से ही सोनी टीवी पर कुकिंग शो मास्टर शेफ इंडिया भी शुरू होने वाला है. इस बार शो की थीम जोड़ीदार के साथ है. मतलब शो में इस बार खाना जोड़ी के साथ पकाना होगा. शो में इस बार देश के देसी खाने को दुनिया के सामने नए तरीके से पेश करने और पहचान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है.