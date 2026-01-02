'नागिन 7' ने टीवी पर दस्तक देते ही लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया है. शो के पहले एपिसोड में करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने खूब लाइमलाइट बटोरी. वहीं, प्रियंका चाहर चौधरी का अंदाज भी फैंस को खूब पसंद आया. अब 'नागिन 7' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

रिपोर्ट्स के अनुसार शो में जल्द ही नई एंट्री होने जा रही है. रिपोर्ट के अनुसार इस एंट्री के बाद से शो की कहानी काफी ज्यादा बदल जाएगी. चलिए जानते हैं आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं.. लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 'नागिन 7' में जल्द ही विवियन डीसेना एंट्री मारने वाले हैं.

इस खबर के सामने आते ही उनके फैंस में खुशी की लहर देखने को मिल रही है. बता दें विवियन लाफ्टर शेफ के साथ-साथ नागिन में भी नजर आएंगे. लेटेस्ट प्रोमो में ड्रैगन और नागिन की लड़ाई होती नजर आई. रिपोर्ट के अनुसार अब नागिन को खूंखार भेड़िए से पंगा लेते देखा जाएगा.

अनंता बनेगी नागिन

ऐसे में खूंखार भेड़िए के अवतार में दर्शक विवियन डीसेना को देखने को काफी बेताब हैं.रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही अनंता की जान खतरे में पड़ जाएगी. इसी दौरान उसे पता चलेगा कि वो एक नागिन है. जल्द ही नागिन के अवतार में अनंता को देखा जाएगा.

बीते कुछ वक्त से ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रियंका चाहर चौधरी अब नागिन बनकर ड्रैगन से पंगा लेने वाली है. इस सीजन में कई सुपरनैचुरल किरदार देखने को मिलेंगे. हाल ही में खबर ये भी थी कि आकाशदीप भी 'नागिन 7' का हिस्सा बनने जा रहे हैं. आकाशदीप शो में विलेन के तौर पर दिखेंगे.

नागिन 7 के फैंस इस खबर को सुन काफी खुश नजर आ रहे हैं. जल्द ही अनंता को पता चलने वाला है कि वो एक नागिन है. क्योंकि उसके शरीर में अचानक नई ताकत आनी शुरू हो जाएगी. अनंता को ताकत मिलने के बाद उसके परिवार की मौत होने वाली है. ऐसा होने के बाद अनंता का खून खौलने वाला है.

