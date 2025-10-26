सतीश शाह के निधन से टूटे सुमीत राघवन, हुए इमोशनल, बोले- वो काफी दिनों से वो जूझ रहे थे, अलविदा पापा
एक्टर सतीश शाह अब इस दुनिया में नहीं रहे. सतीश शाह के निधन से फैंस और स्टार्स काफी दुखी हैं. एक्टर सुमीत राघवन ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है.
साराभाई वर्सेस साराभाई एक्टर सतीश शाह का 25 अक्टूबर को निधन हो गया. सतीश शाह इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर हैं. उन्होंने टीवी से लेकर फिल्मों तक में काम किया है. सतीश शाह के जाने से सभी बहुत दुखी हैं. उनके साराभाई वर्सेस साराभाई में को-एक्टर रहे सुमीत राघवन उनके निधन से काफी दुखी हैं. उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है. इस वीडियो में वो काफी इमोशनल दिखे. सतीश शाह के बारे में बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू थे.
सुमीत हुए इमोशनल
सुमीत राघवन ने कहा, '2004 में हमने वो शो शुरू किया था. लेकिन 70 एपिसोड के बाद हमने वो बंद कर दिया था. क्योंकि तब वो शो चला नहीं था. लेकिन आज 21 साल बाद वो शो लोगों के दिलों की धड़कन बन गया है. उस शो का नाम है साराभाई वर्सेस साराभाई. लोग उस शो के किरदारों को पहचानने लगे हैं. कहते हैं मैं मेरे घर का साहिल हूं. ये हमारे घर का रोशेश है. ये मेरी पत्नी बिल्कुल मोनिषा की तरह बिहेव करती है. लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये हमारे घर के इंद्रवदन है. क्योंकि इंद्रवदन एक ही है और वो है सतीश शाह. वो आज हम सबको छोड़कर चले गए.'
View this post on Instagram
सुमीत ने आगे कहा, 'ये शो जितना बड़ा हो रहा है उसी तरह हम सबका बॉन्ड भी उतना ही मजबूत है. तो जब भी हम मिलते हैं तो उस शो के कैरेक्टर्स ही होते हैं. इसी तरह हम एक-दूसरे बात करते हैं. आज साराभाई परिवार का जो सबसे सीनियर सदस्य है वो हम सबको छोड़कर चले गए हैं. काफी दिनों से वो जूझ रहे थे. जितने भी फैंस हैं साराभाई को वो शोक जाहिर कर रहे हैं. तो परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते मैं आप सबकी कंडोलेंस स्वीकार करता हूं. अलविदा डैड. सुरक्षित यात्रा और आपसे दूसरी तरफ मिलते हैं.'
बता दें कि सतीश साराभाई वर्सेस साराभाई में सुमीत के पिता के रोल में थे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL