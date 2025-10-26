हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनसतीश शाह के निधन से टूटे सुमीत राघवन, हुए इमोशनल, बोले- वो काफी दिनों से वो जूझ रहे थे, अलविदा पापा

सतीश शाह के निधन से टूटे सुमीत राघवन, हुए इमोशनल, बोले- वो काफी दिनों से वो जूझ रहे थे, अलविदा पापा

एक्टर सतीश शाह अब इस दुनिया में नहीं रहे. सतीश शाह के निधन से फैंस और स्टार्स काफी दुखी हैं. एक्टर सुमीत राघवन ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 26 Oct 2025 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

साराभाई वर्सेस साराभाई एक्टर सतीश शाह का 25 अक्टूबर को निधन हो गया. सतीश शाह इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर हैं. उन्होंने टीवी से लेकर फिल्मों तक में काम किया है. सतीश शाह के जाने से सभी बहुत दुखी हैं. उनके साराभाई वर्सेस साराभाई में को-एक्टर रहे सुमीत राघवन उनके निधन से काफी दुखी हैं. उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है. इस वीडियो में वो काफी इमोशनल दिखे. सतीश शाह के बारे में बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू थे.

सुमीत हुए इमोशनल

सुमीत राघवन ने कहा, '2004 में हमने वो शो शुरू किया था. लेकिन 70 एपिसोड के बाद हमने वो बंद कर दिया था. क्योंकि तब वो शो चला नहीं था. लेकिन आज 21 साल बाद वो शो लोगों के दिलों की धड़कन बन गया है. उस शो का नाम है साराभाई वर्सेस साराभाई. लोग उस शो के किरदारों को पहचानने लगे हैं. कहते हैं मैं मेरे घर का साहिल हूं. ये हमारे घर का रोशेश है. ये मेरी पत्नी बिल्कुल मोनिषा की तरह बिहेव करती है. लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये हमारे घर के इंद्रवदन है. क्योंकि इंद्रवदन एक ही है और वो है सतीश शाह. वो आज हम सबको छोड़कर चले गए.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

सुमीत ने आगे कहा, 'ये शो जितना बड़ा हो रहा है उसी तरह हम सबका बॉन्ड भी उतना ही मजबूत है. तो जब भी हम मिलते हैं तो उस शो के कैरेक्टर्स ही होते हैं. इसी तरह हम एक-दूसरे बात करते हैं. आज साराभाई परिवार का जो सबसे सीनियर सदस्य है वो हम सबको छोड़कर चले गए हैं. काफी दिनों से वो जूझ रहे थे. जितने भी फैंस हैं साराभाई को वो शोक जाहिर कर रहे हैं. तो परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते मैं आप सबकी कंडोलेंस स्वीकार करता हूं. अलविदा डैड. सुरक्षित यात्रा और आपसे दूसरी तरफ मिलते हैं.'

बता दें कि सतीश साराभाई वर्सेस साराभाई में सुमीत के पिता के रोल में थे.

और पढ़ें
Published at : 26 Oct 2025 11:05 AM (IST)
Tags :
Sarabhai Vs Sarabhai Satish Shah Sumeet Raghavan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव के बीच RJD MLC के चौंकाने वाले ऐलान से मचा हड़कंप! | Tejashwi Yadav
Bihar Elections 2025: अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने की कोशिश में Chirag Paswan ने चला ये दांव
Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
भोजपुरी सिनेमा
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
ट्रेंडिंग
Video: दीदी डर गई! स्कूटी के पास से तेज स्पीड में गुजरा बाइकर, लड़की का बिगड़ा बैलेंस, वीडियो देख आएगी हंसी!
Video: दीदी डर गई! स्कूटी के पास से तेज स्पीड में गुजरा बाइकर, लड़की का बिगड़ा बैलेंस, वीडियो देख आएगी हंसी!
हेल्थ
क्या लड़कों की तुलना में शराब-सिगरेट पीने वाली लड़कियों में ज्यादा होता है कैंसर का खतरा? एक्सपर्ट से जानें
क्या लड़कों की तुलना में शराब-सिगरेट पीने वाली लड़कियों में ज्यादा होता है कैंसर का खतरा? एक्सपर्ट से जानें
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget