दिलजीत दोसांझ को पसंद नहीं अमिताभ बच्चन की ये फिल्म, बिग बी के मुंह पर ही कह दी ये बात

पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ को गेम शो कौन बनेगा करोड़पति 17 में देखा गया. यहां उन्होंने अमिताभ बच्चन संग कई बातचीत की. उन्होंने अमिताभ बच्चन के पैर हुए. ये पल बहुत इमोशनल कर देने वाला था. दिलजीत ने ये भी बताया कि उन्हें अमिताभ बच्चन की एक फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

दिलजीत को नहीं पसंद अमिताभ की ये फिल्म

वीडियो में दिलजीत कहते हैं, 'जब आपकी फिल्म आती थी तो बड़ा खुश होता था कि किसी ने मार-धाड़ कर दी तो हो गया. एक सर आपकी फिल्म मुझे अच्छी नहीं लगी.' ये सुनकर अमिताभ शॉक्ड रह जाते हैं.

फिर दिलजीत कहते हैं, ' सौदागर अच्छी नहीं लगी. उसमें सर उन्होंने अनाउंस किया कि अमिताभ बच्चन की फिल्म आ रही है और उसमें फिर आप गुड़ बेच रहे हो सर.' दिलजीत की ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन हंसने लगते हैं.

जानें अमिताभ की फिल्म सौदागर के बारे में

फिल्म सौदागर की बात करें तो ये फिल्म 1973 में आई थी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और नूतन लीड रोल में थे. फिल्म में अमिताभ ने मोती का रोल प्ले किया था जो गुड़ बेचता था. वो एक गरीब लड़की फूलबानू (पद्मा खन्ना) के प्यार में पड़ जाता है. लेकिन शादी उसकी महजुबी (विधवा) के साथ हो जाती है. वो बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड़ बनाती है. सक्सेसफुल होने के बाद मोती महजुबी को तलाक दे देता है और फूल बानू से शादी कर लेता है. लेकिन बाद में उसको महजुबी की अच्छाई और मेहनत का एहसास होता है कि महजुबी की वजह से ही वो सक्सेसफुल हुआ था.

फिल्म ने कमर्शियली अच्छा परफॉर्म नहीं किया था. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग को काफी सराहा गया था. फिल्म को सुधेंदु रॉय ने डायरेक्ट किया था. फिल्म की काफी चर्चा हुई थी.