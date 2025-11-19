हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'इंडियाज गॉट टैलेंट' के कृष-किशोर को रवि दुबे और सरगुन मेहता ने दिया बड़ा ब्रेक, नेशनल टेलीविजन पर की ये घोषणा

'इंडियाज गॉट टैलेंट' के कृष-किशोर को रवि दुबे और सरगुन मेहता ने दिया बड़ा ब्रेक, नेशनल टेलीविजन पर की ये घोषणा

'इंडियाज गॉट टैलेंट' के कंटेस्टेंट्स कृष और किशोर की दमदार परफॉर्मेंश देख सरगुन मेहता और रवि दुबे इतने खुश हुए कि उन्होंने दोनों भाइयों को बड़ा ब्रेक देने की घोषणा कर दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 01:47 PM (IST)
टीवी के पॉवर कपल कहे जाना वाले रवि दुबे और सरगुन मेहता हाल ही में 'इंडियाज़ गॉट टैलेंट' के सेट पर पहुंचे थे. जहां, उन्होंने कृष और किशोर को एक बड़ा ऑफर दे दिया है.दरअसल, रवि और सरगुन इस रिएलिटी शो के मंच पर अपने अपकमिंग ट्रैक 'फना कर दे' के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे.

सेट पर इस कपल ने कंटेस्टेंट्स, होस्ट हर्ष लिंबाचिया और जजेस मलाइका अरोड़ा, नवजोत सिंह सिद्धू और शान के संग खूब मस्ती की. इस दौरान जैसे ही कृष और किशोर ने जैसे ही 'वे हानिया' गाना गाया, वैसे ही सरगुन और रवि मंच पर पहुंच गए और दोनों ने खूब डांस भी किया और इमोशनल भी हो गए.

रवि और सरगुन ने कही ये बात

रवि दुबे ने कहा,'ये गाना हमारे सपने का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हमने दो साल पहले अपना म्यूजिक लेबल लॉन्च किया था और संयोग से ये हमारे लेबल का पहला गाना था.'वहीं, सरगुन ने भी कृष और किशोर की जमकर तारीफ की और कहा,'आप लोग बहुत अच्छा गाते हैं. जब भी हमारी जरूरत होगी, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे. हम अब बहुत बड़ा म्यूजिक लेबल हैं, हमारा लेबल हमेशा नए टैलेंट के लिए तैयार है और जो कुछ करना चाहते हैं, हम भी उनके साथ कुछ करना चाहते हैं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @sonytvofficial

कृष और किशोर की चमकी किस्मत

इसके बाद रवि दुबे ने दोनों भाइयों को जिंदगी बदल देने वाला ऑफर दे डाला.जी हां, उन्होंने फैसला किया कि दोनों भाइयों को एक मौका दिया जाए जिससे उनकी कला को बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जा सके.कृष और किशोर के करियर को अब एक नई दिशा मिलने वाली है.

रवि और सरगुन ने इस दौरान बताया कि वो अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए दोनों भाइयों को एक ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे, जो उनकी प्रतिभा के साथ न्याय करेगा. इससे दोनों भाइयों को इंडस्ट्री में एक मजबूत शुरुआत मिलेगी और नए मौके भी खुलेंगे.ये कहना गलत नहीं होगा कि रवि और सरगुन ने हमेशा से नए कलाकारों को सपोर्ट किया है. 

Published at : 19 Nov 2025 01:47 PM (IST)
