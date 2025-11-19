हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dara Singh Birthday: 'रामायण' के 'हनुमान' को दो शादियों के बाद भी हो गया था प्यार, इस वजह से टूट गया रिश्ता

Dara Singh Birthday: 'रामायण' के 'हनुमान' को दो शादियों के बाद भी हो गया था प्यार, इस वजह से टूट गया रिश्ता

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई प्रेम कहानी ऐसी है जो कभी पूरी नहीं हो पाई. उन्हीं में से एक 'रामायण' के 'हनुमान' यानी दारा सिंह की भी थी जो मुकम्मल नहीं हो पाई थी. चलिए उनके बर्थडे पर डिटेल में जानते हैं..

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 12:55 PM (IST)
दारा सिंह का रियल नेम दीदार सिंह रंधावा था, लेकिन उन्हें इस नाम से काफी कम लोग ही जानते हैं. दारा सिंह का जन्म 1928 में 19 नवंबर को अमृतसर में हुआ था. दारा सिंह ना सिर्फ दमदार एक्टर थे बल्कि एक अच्छे पहलवान भी थे.अपने करियर में उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था.

दारा सिंह को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी 'रामायण' में भगवान 'हनुमान' की भूमिका निभाकर मिली थी. हालांकि,एक वक्त ऐसा था जब उनके संग कोई भी एक्ट्रेस काम नहीं करना चाहती थी.इसके पीछे की वजह दारा सिंह की कद-काठी थी, जिसे देख एक्ट्रेस घबरा जाया करती थीं.

'फौलाद' नाम की फिल्म में दारा सिंह को लीड एक्टर के तौर पर कास्ट किया गया था, लेकिन उस फिल्म में कोई एक्ट्रेस काम नहीं करना चाहती थीं. हालांकि, इस बीच मुमताज ने उनका साथ दिया और उस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी. क्योंकि, उस दौरान मुमताज भी करियर की शुरुआत ही कर रही थीं.

फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और साथ में काफी वक्त बिताने लगे.बता दें दारा सिंह की शादी महज 14 साल की उम्र में हो गई थी. लेकिन, शादी के 10 साल बाद वो अपनी पत्नी से अलग हो गए थे.पहली शादी टूटने के बाद दारा सिंह ने 1961 में सुरजीत कौर संग शादी की थी.


इसके बाद उनकी मुलाकात मुमताज से हुई थी.सेट पर काम करते-करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी. फिल्मी गलियारों में भी इनके अफेयर की चर्चा शुरू हो गई थी.फिल्म रिलीज हुई तो मुमताज को काफी फेम मिला.दारा सिंह के संग काम करने के बाद मुमताज को कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे.

शूटिंग में व्यस्त होने की वजह से मुमताज और दारा सिंह कम मिलते थे. ऐसे में दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी. रिपोर्ट के अनुसार एक इंटरव्यू में दारा सिंह ने कहा भी था कि बॉलीवुड ने उसे मुझसे छीन लिया. बता दें दारा सिंह ने 12 जुलाई 2012 में दुनिया को अलविदा कह दिया था. बेशक वो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी हनुमान वाली अमिट छवि आज भी सबके जेहन में है.

Published at : 19 Nov 2025 12:48 PM (IST)
