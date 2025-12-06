'कुबूल है से सात फेरे तक..' सारा खान ने कृष पाठक संग पहले पढ़ा निकाह, फिर लिए सात फेरे, तस्वीरें वायरल
बिदाई फेम सारा खान ने इसी साल अक्तूबर में कृष पाठक के संग कोर्ट मैरिज की थी. अब इस कपल ने मुस्लिम और हिंदू रीति-रिवाज के संग शादी की है. कपल की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
सारा खान ने कृष पाठ के साथ इस साल अक्टूबर में स्पेशल मैरिज एक्ट, 1964 के तहत कोर्ट मैरिज की थी. अब रीति-रिवाज के संग कपल ने शादी की है. हिंदू और मुस्लिम सारा ने दोनों रीति-रिवाजों के संग शादी की है. पहल कपल ने निकाह किया और फिर सात फेरे लिए.
अब कुछ देर पहले ही कपल ने शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है.सारा खान और कृष पाठक की जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो चुका है. कोर्ट मैरिज के बाद अब कपल ने निकाह और सात फेरे लेकर एक-दूसरे को अपना जीवनसाथी बनाया है.
इंस्टाग्राम पर तस्वीरों को शेयर करते हुए सारा ने लिखा,'कुबूल है से सात फेरे तक..हमारे प्यार ने अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट लिखी है और हमारी दोनों दुनियाओं ने कहा-हां.मालूम हो कृष पाठक रामायण के लक्ष्मण उर्फ सुनील लहरी के बेटे हैं. अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए कृष ने एक्टिंग में कदम रखा.
मॉडलिंग से की करियर की शुरुआत
कृष को पीओडब्ल्यू-बंदी युद्ध के और ये झुकी झुकी सी नजर जैसे शोज में देखा जा चुका है.सारा खान का जन्म 6 अगस्त 1989 को भोपाल में हुआ था. वो सुन्नी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं. सबसे पहले सारा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी.
साल 2007 में उन्हें टीवी शो सपना बाबुल का..बिदाई में काम करने का मौका मिला.इसके बाद साल 2010 में उन्हें प्रीत से बंधी ये डोरी राम मिलाई जोड़ी में मोना की भूमिका में देखा गया.उसके बाद सारा 2013 में जुनून-ऐसी नफरत तो कैसा इश्क और 2014 में ससुराल सिमर का में देखा गया.2015 में सारा टीवी शो सौभाग्यालक्ष्मी में नजर आईं.
उसके बाद जाना ना दिल से दूर में भी उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया. उसके अलावा सारा को पलकों की छांव में 2, लॉक अप और स्पाई बहू जैसे शोज में देखा जा चुका है. इसके अलावा सारा बिग बॉस 4 का भी हिस्सा रह चुकी हैं.बता दें सारा की ये दूसरी शादी है. उन्होंने बिग बॉस के घर में अली मर्चेंट संग शादी की थी, जो महज 2 महीने ही चली थी.
