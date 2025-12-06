हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनसारा खान की 10 तस्वीरें, बेहद ग्लैमरस है टीवी के लक्ष्मण की बहू, यकीन ना हो तो देखें ये फोटोज

सारा खान की 10 तस्वीरें, बेहद ग्लैमरस है टीवी के लक्ष्मण की बहू, यकीन ना हो तो देखें ये फोटोज

बिदाई में साधना की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सारा खान किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.सारा आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और स्ट्रगल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Dec 2025 05:04 PM (IST)
बिदाई में साधना की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सारा खान किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.सारा आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और स्ट्रगल है.

बिदाई में सारा खान की एक्टिंग को खूब सराहा गया था. एक्ट्रेस ने रामायण के लक्ष्मण उर्फ सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक संग शादी की है, जिसे लेकर वो सुर्खियों में बनी हुई हैं.

1/10
सारा खान ने कृष पाठक के संग पहले गुपचुप कोर्ट मैरिज कर ली थी. कोर्ट मैरिज की तस्वीरें शेयर कर एक्ट्रेस ने सबको हैरान कर दिया था.
सारा खान ने कृष पाठक के संग पहले गुपचुप कोर्ट मैरिज कर ली थी. कोर्ट मैरिज की तस्वीरें शेयर कर एक्ट्रेस ने सबको हैरान कर दिया था.
2/10
कोर्ट मैरिज करने के बाद से ही सारा खान लगातार चर्चा में बनी हुई हैं.फैंस उनके बारे में हर छोटी-बड़ी बातें जानने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं.
कोर्ट मैरिज करने के बाद से ही सारा खान लगातार चर्चा में बनी हुई हैं.फैंस उनके बारे में हर छोटी-बड़ी बातें जानने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं.
3/10
सारा अपनी शादी को लेकर जितनी खुश हैं, उतना ही उनको ट्रोल भी होना पड़ रहा है. इसके पीछे की वजह है सारा का मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखना और कृष पाठक का हिंदू परिवार से ताल्लुक रखना.
सारा अपनी शादी को लेकर जितनी खुश हैं, उतना ही उनको ट्रोल भी होना पड़ रहा है. इसके पीछे की वजह है सारा का मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखना और कृष पाठक का हिंदू परिवार से ताल्लुक रखना.
4/10
सारा खान बीते कई सालों से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने नेम और फेम के साथ-साथ खूब पैसा भी कमाया है.
सारा खान बीते कई सालों से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने नेम और फेम के साथ-साथ खूब पैसा भी कमाया है.
5/10
रिपोर्ट के अनुसार सारा खान की नेटवर्थ लगभग 12 करोड़ से 15 करोड़ रुपये के बीच है. एक्ट्रेस बेहद ही लग्जरी लाइफ जीती हैं.
रिपोर्ट के अनुसार सारा खान की नेटवर्थ लगभग 12 करोड़ से 15 करोड़ रुपये के बीच है. एक्ट्रेस बेहद ही लग्जरी लाइफ जीती हैं.
6/10
सारा खान टीवी, वेब सीरीज, ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया के जरिए कमाई करती हैं. एक्ट्रेस को अक्सर इवेंट्स में शिरकत करते हुए देखा जाता है.
सारा खान टीवी, वेब सीरीज, ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया के जरिए कमाई करती हैं. एक्ट्रेस को अक्सर इवेंट्स में शिरकत करते हुए देखा जाता है.
7/10
सारा खान इन दिनों किसी टीवी शो में नजर नहीं आ रही हैं. लेकिन, वो सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं.
सारा खान इन दिनों किसी टीवी शो में नजर नहीं आ रही हैं. लेकिन, वो सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं.
8/10
सारा खान की सोशल मीडिया पर शानदार फैन फॉलोइंग है. 2.2 मिलियन फॉलोवर्स उन्हें इंस्टा पर फॉलो करते हैं.
सारा खान की सोशल मीडिया पर शानदार फैन फॉलोइंग है. 2.2 मिलियन फॉलोवर्स उन्हें इंस्टा पर फॉलो करते हैं.
9/10
कृष पाठक से पहले सारा ने अली मर्चेंट के संग बिग बॉस के घर में शादी की थी. हालांकि, ये शादी महज 2 महीने में ही टूट गई थी.
कृष पाठक से पहले सारा ने अली मर्चेंट के संग बिग बॉस के घर में शादी की थी. हालांकि, ये शादी महज 2 महीने में ही टूट गई थी.
10/10
रिपोर्ट के अनुसार सारा ने कहा था कि अली उन्हें शादी के बाद धोखा दे रहे थे, इस वजह से दोनों का साथ रहना मुश्किल हो गया था.
रिपोर्ट के अनुसार सारा ने कहा था कि अली उन्हें शादी के बाद धोखा दे रहे थे, इस वजह से दोनों का साथ रहना मुश्किल हो गया था.
Published at : 06 Dec 2025 05:04 PM (IST)
Tags :
Sara Khan :Ramayana Ramayana Suni Lahari

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में रखी बाबरी मस्जिद की नींव, भड़की BJP बोली- जिसने गंगा-यमुना को हिंदुओं के खून से...
हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में रखी बाबरी मस्जिद की नींव, भड़की BJP बोली- जिसने गंगा-यमुना को हिंदुओं के खून से...
महाराष्ट्र
इंडिगो के मिसमैनेजमेंट से बेंगलुरु में छूटा बहरीन के यात्री का बैग, अब कंपनी से कर दी ये डिमांड
इंडिगो के मिसमैनेजमेंट से बेंगलुरु में छूटा बहरीन के यात्री का बैग, अब कंपनी से कर दी ये डिमांड
क्रिकेट
NZ vs WI: दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
ओटीटी
'द फैमिली मैन' के मेकर्स ने सीजन 4 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, सीरीज होगी और भी इंट्रेस्टिंग
'द फैमिली मैन' के मेकर्स ने सीजन 4 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, सीरीज होगी और भी इंट्रेस्टिंग
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Indigo Flight News: हवाई टिकटों के मनमाने किराए पर क्या है सरकार का एक्शन ? | abp News
Khabar Filmy Hain : Bollywood सितारें नजर आए फ़ैशन गोल्स में, सभी अलग- अलग अंदाज़ में दिखे
Saas Bahu Aur Saazish: मैं तुलसी से प्यार करता हूं Noinaका दिल हुआ चकनाचूर
IPO Alert: Wakefit Innovations IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Indigo Flight News: इंडिगो की गड़बड़ी से रुका गायिका उषा उत्थुप का मेगा शो| Flight Cancellation

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में रखी बाबरी मस्जिद की नींव, भड़की BJP बोली- जिसने गंगा-यमुना को हिंदुओं के खून से...
हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में रखी बाबरी मस्जिद की नींव, भड़की BJP बोली- जिसने गंगा-यमुना को हिंदुओं के खून से...
महाराष्ट्र
इंडिगो के मिसमैनेजमेंट से बेंगलुरु में छूटा बहरीन के यात्री का बैग, अब कंपनी से कर दी ये डिमांड
इंडिगो के मिसमैनेजमेंट से बेंगलुरु में छूटा बहरीन के यात्री का बैग, अब कंपनी से कर दी ये डिमांड
क्रिकेट
NZ vs WI: दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
ओटीटी
'द फैमिली मैन' के मेकर्स ने सीजन 4 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, सीरीज होगी और भी इंट्रेस्टिंग
'द फैमिली मैन' के मेकर्स ने सीजन 4 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, सीरीज होगी और भी इंट्रेस्टिंग
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
न्यूज़
यात्रियों को मिलेगा कैंसिल फ्लाइट के टिकट का रिफंड, सरकार का इंडिगो को आदेश; एयरलाइन को कब तक देना होगा पैसा?
यात्रियों को मिलेगा कैंसिल फ्लाइट के टिकट का रिफंड, सरकार का इंडिगो को आदेश
ट्रेंडिंग
इसे देख दिमाग बंद कर देगा काम करना! स्टेज पर हसीना ने लगाए जोरदार ठुमके तो दिल हार बैठे यूजर्स- वीडियो वायरल
इसे देख दिमाग बंद कर देगा काम करना! स्टेज पर हसीना ने लगाए जोरदार ठुमके तो दिल हार बैठे यूजर्स- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
घर बैठे ऐसे रिन्यू करा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जान लें कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी
घर बैठे ऐसे रिन्यू करा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जान लें कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget