एक्सप्लोरर
सारा खान की 10 तस्वीरें, बेहद ग्लैमरस है टीवी के लक्ष्मण की बहू, यकीन ना हो तो देखें ये फोटोज
बिदाई में साधना की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सारा खान किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.सारा आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और स्ट्रगल है.
बिदाई में सारा खान की एक्टिंग को खूब सराहा गया था. एक्ट्रेस ने रामायण के लक्ष्मण उर्फ सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक संग शादी की है, जिसे लेकर वो सुर्खियों में बनी हुई हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 06 Dec 2025 05:04 PM (IST)
Tags :Sara Khan :Ramayana Ramayana Suni Lahari
टेलीविजन
7 Photos
मां बनने के बाद डिप्रेशन की शिकार हुईं एक्ट्रेस, दोस्त भी हिए दूर, काम मिलना हुआ मुश्किल
टेलीविजन
7 Photos
सोफिया हयात आजकल कहां हैं? 'बिग बॉस 7' से मिला फेम, विवादों की वजह बनी पर्सनल लाइफ
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में रखी बाबरी मस्जिद की नींव, भड़की BJP बोली- जिसने गंगा-यमुना को हिंदुओं के खून से...
महाराष्ट्र
इंडिगो के मिसमैनेजमेंट से बेंगलुरु में छूटा बहरीन के यात्री का बैग, अब कंपनी से कर दी ये डिमांड
क्रिकेट
दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
ओटीटी
'द फैमिली मैन' के मेकर्स ने सीजन 4 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, सीरीज होगी और भी इंट्रेस्टिंग
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion