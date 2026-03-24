जन्नत जुबैर संग लाफ्टर शेफ में समर्थ जुरेल ने की गंदी हरकत? भड़के लोगों ने सुनाई खरी-खोटी

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनजन्नत जुबैर संग लाफ्टर शेफ में समर्थ जुरेल ने की गंदी हरकत? भड़के लोगों ने चैनल को सुनाई खरी-खोटी

जन्नत जुबैर संग लाफ्टर शेफ में समर्थ जुरेल ने की गंदी हरकत? भड़के लोगों ने चैनल को सुनाई खरी-खोटी

लाफ्टर शेफ 3 दर्शकों का फेवरेट बना हुआ है. लेकिन, इसी बीच सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से चैनल को सोशल मीडिया यूजर्स खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Mar 2026 08:55 AM (IST)
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लाफ्टर शेफ 3 के सेट से आए दिन नए-नए क्लिप वायरल होते रहे हैं, जिसे देखना लोग काफी पसंद करते हैं. लेकिन, इसी बीच एक और वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर शो की खूब आलोचना की जा रही है. ईद स्पेशल का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें समर्थ जुरेल का व्यवहार जन्नत जुबैर के संग कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है.

समर्थ की हरकतों को देख कहीं ना कहीं जन्नत असहज महसूस करती हुई भी नजर आईं. इस क्लिप को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि मेकर्स जबरदस्ती लव एंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं.

समर्थ पर लगा घटिया हरकत करने का आरोप

एक यूजर ने कमेंट में लिखा,'ये लाफ्टर शेफ के क्रिएटिव्स के जरिए समर्थ जैसे एक्टर्स को दी गई जबरन लव एंगल वाली स्क्रिप्ट का नतीजा है, जो फ्लर्टिंग के नाम पर इस तरह का घिनौना और घटिया व्यवहार करते हैं, जिसमें जन्नत साफ तौर पर बेहद असहज महसूस कर रही हैं.'

एक यूजर ने तो लिखा,'उसकी मां वहां मौजूद थी..फिर भी इस दरिंदे ने ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की.' एक ने कहा- अली गोनी, करण कुंद्रा, ये दरिंदा अपनी घिनौनी हरकतें बंद नहीं कनरे वाला, इसलिए कृपया उसे पीछे हटने के लिए कहें. जब तक कोई उसे नहीं रोकता, वो बार-बार घटिया व्यवहार करता रहेगा.'


जन्नत जुबैर संग लाफ्टर शेफ में समर्थ जुरेल ने की गंदी हरकत? भड़के लोगों ने चैनल को सुनाई खरी-खोटी

आपको बता दें कि जन्नत जुबैर ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी फुलवा सीरियल से मिली. तू आशिकी शो में जन्नत लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थीं. इस शो में उन्हें पंक्ति शर्मा के कैरेक्टर में काफी पसंद किया गया था. इस शो में भी किसिंग सीन का एक सीक्वेंस था, लेकिन जन्नत ने उसे करने से मना कर दिया था. इस सीरियल के बाद से जन्नत को सिर्फ रिएलिटी शोज में ही देखा गया.

ये भी पढ़ें:-मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच मोहनलाल की 'दृश्यम 3' हुई पोस्टपोन, अब इस दिन होगी रिलीज

 

Published at : 24 Mar 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
Jannat Zubair Samarth Jurel Laughter Chef
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