हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनशिल्पा शिंदे ने उड़ाया मजाक तो फिर भड़कीं हिना खान, पोस्ट में पीएम मोदी से की अपील- 'अपराधियों को रिहा...'

शिल्पा शिंदे ने उड़ाया मजाक तो फिर भड़कीं हिना खान, पोस्ट में पीएम मोदी से की अपील- 'अपराधियों को रिहा...'

Hina Khan On Shilpa Shinde: शिल्पा शिंदे ने एक वीडियो शेयर कर हिना खान का मजाक उड़ाया था. वहीं हिना ने अब शिल्पा शिंदे को एक पोस्ट के जरिए करारा जवाब दिया है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 05 Jun 2026 10:22 AM (IST)
Preferred Sources

टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे इन दिनों अपने एक कबूलनामे के बाद से काफी ट्रोल हो रही हैं. दरअसल उन्होंने हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट पर खुलासा किया था कि साल 2016 में उन्होंने 'भाबीजी घर पर हैं' के मेकर्स के खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा मामला दर्ज कराया था. उनके इस कबूलनामे के बाद से वे ट्रोलर्स के तो निशाने पर हैं हीं वहीं कई सेलेब्स ने भी उनकी आलोचना की है.

उनकी बिग बॉस 11 की को-कंटेस्टेंट हिना खान भी शिल्पा शिंदे पर खूब भड़की हुई हैं. शिल्पा के इस कबूलनामे पर रिएक्शन देते हुए हिना ने इसे क्राइम बताया था, जिसके जवाब में शिल्पा ने भी पलटवार करते हुए उन पर अपने नाम का इस्तेमाल करके पब्लिसिटी हासिल करने का आरोप लगाया. अब हिना ने एक बार फिर जवाब देते हुए शिल्पा के कमेंट्स की आलोचना की है.

शिल्पा शिंदे ने हिना खान का मज़ाक उड़ाया
गुरुवार को शिल्पा ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने हिना को उनके कबूलनामे के बाद उनकी आलोचना करने के लिए लताड़ था. शिल्पा ने हिना पर कैंसर के नाम पर "पब्लिसिटी लेने" का आरोप लगाते हुए कहा था, "पता नहीं लोग मेरे नाम का इस्तेमाल करके पब्लिसिटी लेना कब बंद करेंगे. लेकिन चलती ट्रेन पर मत चढ़ो, वरना चोट लग जाएगी, है ना? पब्लिसिटी पाने के लिए, आप बीमार हैं, आपके परिवार में मौतें हुई हैं, तो आपको शिल्पा शिंदे की क्या ज़रूरत है, है ना? आप तो पहले से ही बहुत पॉपुलर हैं।"

शिल्पा ने आगे फर्जी यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करने का बचाव करते हुए कहा, "साम, दाम, दंड, भेद  के बारे में पढ़िए, अगर नहीं पढ़ा है, तो महाभारत देखिए." उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अब सच खुलकर बोल दिया है और उन्हें सच बोलने से डर नहीं लगता. शिल्पा ने कहा कि उस समय उन्होंने अकेले ही लड़ाई लड़ी थी और उन्हें आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता.

ये भी पढ़ें:-Peddi Box Office Day 1: राम चरण की 'पेद्दी' ने आते ही लूटा बॉक्स ऑफिस, 'धुरंधर' सहित 8 फिल्मों को भी रौंदा, बनी साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म

हिना खान ने शिल्पा शिंदे को करारा जवाब दिया
अब हिना ने शिल्पा के कमेंट्स पर पलटवार करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर लिखा है, "भारत के माननीय प्रधानमंत्री, भारत के माननीय राष्ट्रपति और भारत के लॉ मिनिस्टर्स, प्लीज उन सभी अपराधियों को रिहा करें जिन्होंने अपराध करने के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया है. क्योंकि उनमें हिम्मत है. क्योंकि वे योद्धा हैं. क्योंकि वे सच्चाई के साथ खड़े हैं और इसलिए भी क्योंकि अपराध करते समय किसी ने उनका साथ नहीं दिया."

बता दें कि हिना खान और शिल्पा शिंदे बिग बॉस 11 में साथ काम करने के बाद से ही एक-दूसरे की कट्टर दुश्मन रही हैं, शो के दौरान भी दोनों को लगातार झगड़ते देखा गया था. दोनों सलमान खान के शो की फाइनलिस्ट थीं और शिल्पा ने हिना को हराकर सीजन 11 की ट्रॉफी जीती थी.


शिल्पा शिंदे ने उड़ाया मजाक तो फिर भड़कीं हिना खान, पोस्ट में पीएम मोदी से की अपील- 'अपराधियों को रिहा...

शिल्पा शिंदे के कबूलनामे के बारे में
हाल ही में कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के साथ एक पॉडकास्ट में शिल्पा ने कबूल किया था कि उन्होंने एक दशक पहले 'भाभीजी घर पर हैं' के मेकर संजय कोहली के खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा मामला दर्ज कराया था, जब उन्होंने शो छोड़ दिया था और उन्हें उनकी बकाया राशि नहीं मिली थी. शिंदे ने दावा किया कि उस समय वह खुद को "फंसा हुआ" महसूस कर रही थीं और आरोप लगाना उनके लिए आखिरी उपाय था. अभिनेत्री ने यह भी स्वीकार किया कि मामला सुलझ गया और उन्हें उनकी बकाया राशि मिल गई है.

ये भी पढ़ें:-HJTIHH BO Day 1 Prediction: 'है जवानी तो इश्क होना है' क्या बन पाएगी साल की 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन

और पढ़ें
Published at : 05 Jun 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Shilpa Shinde Hina Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
शिल्पा शिंदे ने उड़ाया मजाक तो फिर भड़कीं हिना खान, पोस्ट में पीएम मोदी से की अपील- 'अपराधियों को रिहा...'
शिल्पा शिंदे ने उड़ाया मजाक तो फिर भड़कीं हिना खान, पोस्ट में पीएम मोदी से की अपील
टेलीविजन
Entertainment News Live: 'आप लोगों के पास अपनी बीमारियां हैं....मत छेड़िए मुझे', शिल्पा शिंदे ने हिना खान के बयान पर किया पलटवार!
Live: 'आप लोगों के पास अपनी बीमारियां हैं....मत छेड़िए मुझे', शिल्पा शिंदे ने हिना खान के बयान पर किया पलटवार!
टेलीविजन
'विश्वासघात कर रही हैं...' शिल्पा शिंदे के झूठे सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप पर भड़कीं पूजा बेदी, करण ओबेरॉय ने भी लताड़ा
शिल्पा शिंदे के झूठे सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप पर भड़कीं पूजा बेदी, करण ओबेरॉय ने भी लताड़ा
टेलीविजन
झूठे सेक्सुअल हैरेसमेंट आरोप मामले में शिल्पा शिंदे को मिला बेबिका धुर्वे का साथ, बोलीं- वो एक बहादुर इंसान हैं
शिल्पा शिंदे को मिला बेबिका धुर्वे का साथ, बोलीं- वो एक बहादुर और मजबूत इंसान हैं
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Delhi Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: 1 परिवार, 8 जिंदगी...'सिस्टम' ने छीन ली! | Fire Accident
Sandeep Chaudhary: 'FLOP SYSTEM' की पोल-खेल Analysis! | Lavkesh Bajaj | Malviya Fire News | Delhi
Malviya Nagar Fire News | Mahadangal: कागजों मे ही कायदे कानूनहकीकत में तबाही और मौत? | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से डील पर बातचीत के बीच मुज्तबा खामेनेई की तारीफ में ट्रंप ने पढ़े कसीदे, बोले - '...उनकी बहुत इज्जत'
ईरान से बातचीत के बीच मुज्तबा खामेनेई की तारीफ में ट्रंप ने पढ़े कसीदे, बोले - '...उनकी बहुत इज्जत'
बिहार
कॉकरोच जनता पार्टी को खुलकर क्यों समर्थन दे रहे हैं मनोज झा? RJD सांसद ने खुद दिया जवाब
कॉकरोच जनता पार्टी को खुलकर क्यों समर्थन दे रहे हैं मनोज झा? RJD सांसद ने खुद दिया जवाब
स्पोर्ट्स
“काश वह अभी स्कूल में होता…” वैभव सूर्यवंशी से खौफ में दिखे पैट कमिंस, 15 साल के बल्लेबाज को लेकर कही बड़ी बात
“काश वह अभी स्कूल में होता…” वैभव सूर्यवंशी से खौफ में दिखे पैट कमिंस, 15 साल के बल्लेबाज को लेकर कही बड़ी बात
मूवी रिव्यू
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Review: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
है जवानी तो इश्क होना है रिव्यू: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
इंडिया
Aaj Ka Mausam: 19 राज्यों में आंधी-बारिश, 80 KMPH की रफ्तार से तूफानी हवाएं, देश में मानसून की एंट्री के बाद IMD की नई चेतावनी
19 राज्यों में आंधी-बारिश, 80 KMPH की रफ्तार से तूफानी हवाएं, देश में मानसून की एंट्री के बाद IMD की नई चेतावनी
विश्व
पुतिन के PM मोदी की तारीफ के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, बोले - 'आपके प्रधानमंत्री...'
पुतिन के PM मोदी की तारीफ के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, बोले - 'आपके प्रधानमंत्री...'
शिक्षा
विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा! सरकार दे रही स्कॉलरशिप, जानें कौन और कैसे कर सकता है आवेदन?
विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा! सरकार दे रही स्कॉलरशिप, जानें कौन और कैसे कर सकता है आवेदन?
टेक्नोलॉजी
AI Next Big Technology: भविष्य में कितने खतरनाक साबित होंगे क्वांटम कंप्यूटर, एन्क्रिप्टेड सिस्टम को कैसे कर लेंगे हैक?
भविष्य में कितने खतरनाक साबित होंगे क्वांटम कंप्यूटर, एन्क्रिप्टेड सिस्टम को कैसे कर लेंगे हैक?
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget