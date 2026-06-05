टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे इन दिनों अपने एक कबूलनामे के बाद से काफी ट्रोल हो रही हैं. दरअसल उन्होंने हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट पर खुलासा किया था कि साल 2016 में उन्होंने 'भाबीजी घर पर हैं' के मेकर्स के खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा मामला दर्ज कराया था. उनके इस कबूलनामे के बाद से वे ट्रोलर्स के तो निशाने पर हैं हीं वहीं कई सेलेब्स ने भी उनकी आलोचना की है.

उनकी बिग बॉस 11 की को-कंटेस्टेंट हिना खान भी शिल्पा शिंदे पर खूब भड़की हुई हैं. शिल्पा के इस कबूलनामे पर रिएक्शन देते हुए हिना ने इसे क्राइम बताया था, जिसके जवाब में शिल्पा ने भी पलटवार करते हुए उन पर अपने नाम का इस्तेमाल करके पब्लिसिटी हासिल करने का आरोप लगाया. अब हिना ने एक बार फिर जवाब देते हुए शिल्पा के कमेंट्स की आलोचना की है.

शिल्पा शिंदे ने हिना खान का मज़ाक उड़ाया

गुरुवार को शिल्पा ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने हिना को उनके कबूलनामे के बाद उनकी आलोचना करने के लिए लताड़ था. शिल्पा ने हिना पर कैंसर के नाम पर "पब्लिसिटी लेने" का आरोप लगाते हुए कहा था, "पता नहीं लोग मेरे नाम का इस्तेमाल करके पब्लिसिटी लेना कब बंद करेंगे. लेकिन चलती ट्रेन पर मत चढ़ो, वरना चोट लग जाएगी, है ना? पब्लिसिटी पाने के लिए, आप बीमार हैं, आपके परिवार में मौतें हुई हैं, तो आपको शिल्पा शिंदे की क्या ज़रूरत है, है ना? आप तो पहले से ही बहुत पॉपुलर हैं।"

शिल्पा ने आगे फर्जी यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करने का बचाव करते हुए कहा, "साम, दाम, दंड, भेद के बारे में पढ़िए, अगर नहीं पढ़ा है, तो महाभारत देखिए." उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अब सच खुलकर बोल दिया है और उन्हें सच बोलने से डर नहीं लगता. शिल्पा ने कहा कि उस समय उन्होंने अकेले ही लड़ाई लड़ी थी और उन्हें आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता.

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हिना खान ने शिल्पा शिंदे को करारा जवाब दिया

अब हिना ने शिल्पा के कमेंट्स पर पलटवार करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर लिखा है, "भारत के माननीय प्रधानमंत्री, भारत के माननीय राष्ट्रपति और भारत के लॉ मिनिस्टर्स, प्लीज उन सभी अपराधियों को रिहा करें जिन्होंने अपराध करने के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया है. क्योंकि उनमें हिम्मत है. क्योंकि वे योद्धा हैं. क्योंकि वे सच्चाई के साथ खड़े हैं और इसलिए भी क्योंकि अपराध करते समय किसी ने उनका साथ नहीं दिया."

बता दें कि हिना खान और शिल्पा शिंदे बिग बॉस 11 में साथ काम करने के बाद से ही एक-दूसरे की कट्टर दुश्मन रही हैं, शो के दौरान भी दोनों को लगातार झगड़ते देखा गया था. दोनों सलमान खान के शो की फाइनलिस्ट थीं और शिल्पा ने हिना को हराकर सीजन 11 की ट्रॉफी जीती थी.





शिल्पा शिंदे के कबूलनामे के बारे में

हाल ही में कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के साथ एक पॉडकास्ट में शिल्पा ने कबूल किया था कि उन्होंने एक दशक पहले 'भाभीजी घर पर हैं' के मेकर संजय कोहली के खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा मामला दर्ज कराया था, जब उन्होंने शो छोड़ दिया था और उन्हें उनकी बकाया राशि नहीं मिली थी. शिंदे ने दावा किया कि उस समय वह खुद को "फंसा हुआ" महसूस कर रही थीं और आरोप लगाना उनके लिए आखिरी उपाय था. अभिनेत्री ने यह भी स्वीकार किया कि मामला सुलझ गया और उन्हें उनकी बकाया राशि मिल गई है.

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