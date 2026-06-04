छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे इन दिनों खूब चर्चा में हैं. दरअसल, वो हाल ही में कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में पहुंची थीं. इस दौरान बातचीत में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि 'भाबीजी घर पर है' के प्रोड्यूसर संजय कोहली पर उन्होंने यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया. अब झूठे सेक्सुअल हैरेसमेंट आरोप मामले में 'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम बेबिका धुर्वे ने शिल्पा शिंदे का समर्थन किया है.

बेबिका धुर्वे बोलीं- शिल्पा शिंदे बहुत बहादुर और मजबूत हैं

शिल्पा शिंदे की इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट करते हुए बेबिका धुर्वे ने लिखा, 'भारतीय टीवी सेट्स और वर्कप्लेस इतने ज्यादा तनाव भरे होते हैं कि ये इंसान की मेंटल और इमोशनल शांति को खत्म कर देती हैं. कई बार ये आपको आर्थिक रूप से भी थका हुआ और कंगान बना देती है. शिल्पा बहुत बहादुर और मजबूत हैं कि उन्होंने इस पर खुलकर बात की. यही वजह है कि मैं अब टीवी शोज नहीं करती. रियलिटी टीवी असल में सबसे अच्छी चीज है.'

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शिल्पा शिंदे ने क्या कहा था?

भारती सिंह के पॉडकास्ट पर शिल्पा शिंदे ने कहा था, 'मैंने अपने प्रोड्यूसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस इसलिए दर्ज कराया क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था. आखिरकार, मैं उस हालत से बाहर निकल गई क्योंकि मामला सुलझ गया था. उस वक्त किसी प्रोड्यूसर ने साथ नहीं दिया इसलिए केस किया.'

2016 में शिल्पा शिंदे ने छोड़ा था शो

बता दें कि साल 2016 में शिल्पा ने शो 'भाभीजी घर पर हैं' छोड़ते हुए मेकर्स पर उत्पीड़न, बकाया भुगतान न करने और काम का माहौल खराब करने का आरोप लगाया था. बाद में ये मामला समझौते पर खत्म हुआ था.

'अंगूरी भाभी' बनकर लौटीं थीं शिल्पा शिंदे

टीवी का लोकप्रिय कॉमेडी शो 'भाभीजी घर पर हैं' पिछले 11 साल से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है. इसके चर्चित किरदार अंगूरी भाभी, विभूति नारायण मिश्रा, अनीता भाभी और मनमोहन तिवारी घर-घर में मशहूर हैं. कुछ महीने पहले शो का दूसरा सीजन 'भाभी जी घर पर हैं 2.0' लॉन्च हुआ था, जिसमें शिल्पा शिंदे अंगूरी भाभी बनकर वापस लौटीं. उन्होंने शो में शुभांगी अत्रे को रिप्लेस किया था, लेकिन गिरती टीआरपी के चलते इस शो को बंद कर दिया गया.

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