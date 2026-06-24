रुहानिका धवन ने 18 साल की उम्र में खरीदी अपनी कार, 'इशी मां' ने यूं दी बधाई

टीवी का पॉपुलर शो 'ये हैं मोहब्बतें' की छोटी रूही यानी रुहानिका धवन अब काफी बड़ी हो गई हैं. वो जल्द ही खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में नजर आने वाली है, जिससे उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इसी बीच रुहानिका धवन ने अपनी पहली कार खरीद ली है और इसका वीडियो भी शेयर किया है. उनके इस वीडियो पर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं.

रुहानिका धवन ने 18 साल की उम्र में खरीदी अपनी कार

रुहानिका धवन ने महज 18 की उम्र में अपनी कार खरीद ली है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो शेयर किया है. जिसमें देखा जा सकता है वो रेड कलर की साड़ी पहनकर और बालों में गजरा लगाकर अपने मम्मी-पापा के साथ शोरूम पहुंचीं हैं. उनके साथ उनका पेट डॉग भी था.

वीडियो में रूहानिका अपनी फैमिली के साथ केक कट करती नजर आईं. वो काफी इमोशनल भी दिखी. रुहानिका ने वीडियो को शेयर करते हुए एक लंबा-चौड़ा दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा है.

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लिखा इमोशनल नोट

एक्ट्रेस ने लिखा. 'सपना देखा. उसके लिए मेहनत की. उसे हासिल किया. 18 साल की उम्र में, मुझे हमेशा उम्मीद थी कि ये दिन आएगा, लेकिन आज यहां खड़े होकर अपनी विशलिस्ट से 'अपनी कार खरीदना' पूरा होते देखना बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है. ये अचीवमेंट सिर्फ एक कार के बारे में नहीं है. ये उस सफर की झलक है जो जितना मुश्किल रहा है, उतना ही फायदेमंद भी.'

उन्होंने आगे लिखा, 'सबसे पहले, मैं भगवान, अपने माता-पिता और अपने गुरुओं का शुक्रिया अदा करता हूं. मैं उन सभी की बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे बेहतर इंसान बनने में मदद की. ये सफर आसान नहीं रहा है, लेकिन हर मुश्किल ने मुझे कुछ सिखाया है.'

सेलेब्स ने लुटाया प्यार

रुहानिका धवन के इस वीडियो पर सेल्ब्स खूब प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं. उनकी ईशी मां यानी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने लिखा, बधाई हो डार्लिंग. इसके अलावा ऑरी, ऋत्विक धनजानी, अविनाश मिश्रा और करण वाही समेत कई सितारों ने उन्हें बधाई दी.



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खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में आएंगी नजर

बता दें रुहानिका जल्द ही खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में नजर आने वाली हैं. शो की शूटिंग केप टाउन में पूरी हो गई है. रुहानिका आए दिन वहां से अपनी फोटोज भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है. शो का प्रीमियर जून के लास्ट या जुलाई के पहले वीक में होने की उम्मीद है.