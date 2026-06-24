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बोनी कपूर के होने वाले दामाद क्या करते हैं? कितनी है रोहन ठक्कर की नटेवर्थ
Rohan Thakkar Networth: बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी रचाने वाली है. ऐसे में चलिए जानते है कि बोनी कपूर के होने वाले दामाद क्या करते हैं.
बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर जल्द ही शादी के बंधन में वाली हैं. अंशुला अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग सात फेरे लेने वाली है. ऐसे में चलिए जानते है कि बोनी कपूर के होने वाले दामाद क्या करते हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है.
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Published at : 24 Jun 2026 12:01 PM (IST)
Tags :Anshula Kapoor Rohan Thakkar
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