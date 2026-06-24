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बोनी कपूर के होने वाले दामाद क्या करते हैं? कितनी है रोहन ठक्कर की नटेवर्थ

Rohan Thakkar Networth: बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी रचाने वाली है. ऐसे में चलिए जानते है कि बोनी कपूर के होने वाले दामाद क्या करते हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 24 Jun 2026 12:01 PM (IST)
Rohan Thakkar Networth: बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी रचाने वाली है. ऐसे में चलिए जानते है कि बोनी कपूर के होने वाले दामाद क्या करते हैं.

बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर जल्द ही शादी के बंधन में वाली हैं. अंशुला अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग सात फेरे लेने वाली है. ऐसे में चलिए जानते है कि बोनी कपूर के होने वाले दामाद क्या करते हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है.

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बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर काफी टाइम से रोहन ठक्कर को डेट कर रही हैं. अब फाइनली ये कपल शादी करने वाला है.
बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर काफी टाइम से रोहन ठक्कर को डेट कर रही हैं. अब फाइनली ये कपल शादी करने वाला है.
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रोहन ठक्कर की बात करें तो वो एक स्क्रिप्ट राइटर हैं. जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहे हैं. वो कुछ लैंग्वेज में स्क्रीनराइटर के तौर पर प्रोजेक्ट्स पर कर चुके हैं.
रोहन ठक्कर की बात करें तो वो एक स्क्रिप्ट राइटर हैं. जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहे हैं. वो कुछ लैंग्वेज में स्क्रीनराइटर के तौर पर प्रोजेक्ट्स पर कर चुके हैं.
Published at : 24 Jun 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Anshula Kapoor Rohan Thakkar

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