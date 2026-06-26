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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनइंतजार खत्म! 'खतरों के खिलाड़ी 15' इस दिन से देगा दस्तक, 13 कंटेस्टेंट्स दिखाएंगे दम

इंतजार खत्म! 'खतरों के खिलाड़ी 15' इस दिन से देगा दस्तक, 13 कंटेस्टेंट्स दिखाएंगे दम

Khatron Ke Khiladi 15 Premiere Date: रोहित शेट्टी का रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' जल्द ही एंटरटेन करने आ रहा है. मेकर्स ने हाल ही में शो का प्रोमो जारी कर दिया है और रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 26 Jun 2026 06:07 PM (IST)
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रोहित शेट्टी का पॉपुलर स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' का दर्शक काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं. दो साल के बाद अब फाइनली शो धमाकेदार वापसी के लिए तैयार है. अब मेकर्स ने 'खतरों के खिलाड़ी 15' की प्रीमियर डेट और टाइम का ऐलान कर दिया है. आइए जानते हैं ये कब से शुरू होगा.

इस दिन आएगा रोहित शेट्टी का शो
मेकर्स ने हाल ही में शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' का नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें खतरनाक स्टंट्स देखने को मिले. इसके साथ ही शो की प्रीमियर डेट का भी ऐलान हो गया है. 'खतरों के खिलाड़ी 15' का प्रीमियर 25 जुलाई से कलर्स चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर होगा. शो हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा. 

 
 
 
 
 
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केप टाउन में खत्म हुई शूटिंग
'खतरों के खिलाड़ी 15' कुकिंग रियलिटी शो लाफ्टर शेफ की जगह पर आएगा. सीजन 15 की शूटिंग केप टाउन में पूरी हो चुकी है. सभी कंटेस्टेंट्स इंडिया लौट चुके हैं. इस सीजन पुराने और नए कंटेस्टेंट्स के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलने वाला है.

'खतरों के खिलाड़ी 15' के कंटेस्टेंट्स
सीजन 15 में टीवी और सोशल मीडिया की कई बड़ी हस्तियां हिस्सा लेने वाली हैं. शो में गौरव खन्ना, रुबीना दिलैक, अविनाश मिश्रा, ओरहान अवत्रामणि (ओरी), हर्ष गुजराल, फरहाना भट्ट, शगुन शर्मा, अविका गौर, जैस्मिन भसीन, करण वही, रित्विक धनजानीस, रुहानिका धवन और विशाल आदित्य सिंह नजर आएंगे. 

शुरुआती रिपोर्ट्स की मानें तो फरहाना भट्ट और करण वाही शो के टॉप 2 कंटेस्टेंट्स बताए जा रहे हैं. वहीं अविनाश मिश्रा, रुहानिका धवन और रित्विक धनजानी के टॉप 5 में पहुंचने की खबरें हैं. हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है.

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Published at : 26 Jun 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
Khatron Ke Khiladi 15
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