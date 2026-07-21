एक्सप्लोरर
Bigg Boss 20 Announcement: बिग बॉस 20 की हुई अनाउंसमेंट, सलमान खान करेंगे होस्ट, जल्द शुरू होगा शो
Bigg Boss 20 Announcement: बिग बॉस 20 की अनाउंसमेंट हो गई है. जल्द ही 'बिग बॉस 20' शुरू होगा. सलमान खान ही शो को होस्ट करेंगे.
सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस' का नया सीजन जल्द शुरू होने वाला है. शो के 20वें सीजन की अनाउंसमेंट हो गई है. बिग बॉस की अनाउंसमेंट के साथ ही फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. मेकर्स ने जियो हॉटस्टार पर एक पोस्ट शेयर की है. इसके कैप्शन में लिखा- दो दशक बाद भी शो मोस्ट आइकॉनिक बना हुआ है.
View this post on Instagram
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेलीविजन
बिग बॉस 20 की हुई अनाउंसमेंट, सलमान खान करेंगे होस्ट, जल्द शुरू होगा शो
टेलीविजन
'देवर-भाभी' का किरदार निभाते-निभाते हो गया प्यार, फिर यूं एक हुए राम कपूर और गौतमी
टेलीविजन
तारक मेहता का उल्टा चश्मा के रतन ने दिया होम टूर, बताया टेंशन खत्म करने के लिए क्या करते हैं
टेलीविजन
सिद्धू ने अपनी ही मां को पहुंचाया जेल, इंटरव्यू के दौरान वसुधा ने खोली उषा की पोल
Advertisement
टेलीविजन
11 Photos
22 साल की उम्र में खड़ा किया करोड़ों का घर, अंदर से ऐसा दिखता है 'लॉक अप 2' फेम रियाज अली का आशियाना
Advertisement