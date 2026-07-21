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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 20 Announcement: बिग बॉस 20 की हुई अनाउंसमेंट, सलमान खान करेंगे होस्ट, जल्द शुरू होगा शो

Bigg Boss 20 Announcement: बिग बॉस 20 की हुई अनाउंसमेंट, सलमान खान करेंगे होस्ट, जल्द शुरू होगा शो

Bigg Boss 20 Announcement: बिग बॉस 20 की अनाउंसमेंट हो गई है. जल्द ही 'बिग बॉस 20' शुरू होगा. सलमान खान ही शो को होस्ट करेंगे.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 21 Jul 2026 08:32 PM (IST)
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सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस' का नया सीजन जल्द शुरू होने वाला है. शो के 20वें सीजन की अनाउंसमेंट हो गई है. बिग बॉस की अनाउंसमेंट के साथ ही फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. मेकर्स ने जियो हॉटस्टार पर एक पोस्ट शेयर की है. इसके कैप्शन में लिखा- दो दशक बाद भी शो मोस्ट आइकॉनिक बना हुआ है.

 
 
 
 
 
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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 21 Jul 2026 08:25 PM (IST)
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