अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. अहमद खान के निर्देशन में बनी ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है, जिसमें लगभग 30 एक्टर्स हैं. इस फिल्म में भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह भी हैं. उन्होंने 'वेलकम 3' के भोजपुरी सॉग 'घिस-घिस-घिस' में अक्षय कुमार के साथ जोरदार ठुमके लगाए हैं. ये गाना दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है. अब अक्षरा सिंह ने पहली बार अक्षर कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने पर रिएक्ट किया है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

अक्षय कुमार की बहुत बड़ी फैन हैं अक्षरा सिंह

ANI से बात करते हुए अक्षरा सिंह ने कहा, 'एक दिन अचानक अहमद खान सर के प्रोडक्शन से कॉल आया. उन्होंने बताया कि 'वेलकम टू द जंगल' में एक गाना है, जो मुझे करना है. पहले तो मैं थोड़ा झिझकी, लेकिन बाद में गणेश आचार्य सर का कॉल आया, तब मुझे यकीन हुआ. मैंने उनसे पूछा कि कैसा गाना है? तो उन्होंने कहा, 'अगर मैंने तुझे फोन किया है तो गाना बहुत बढ़िया होगा. तुझे जरूर करना चाहिए.' जैसे ही मैंने सुना कि मुझे अक्षय सर के साथ काम करना है, मैं पूरी तरह ब्लैंक हो गई.'

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अक्षरा कहती हैं, 'एक एक्टर के तौर पर मुझे इतना बड़ा मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन मेरे अंदर जो बच्चा है, वो अक्षय सर का बहुत बड़ा फैन है. जब मुझे पता चला कि मुझे अक्षय सर के साथ स्क्रीन शेयर करनी है, तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ा क्योंकि मैं एक फैन गर्ल मोमेंट जी रही थी. पहले मैं उन्हें फिल्मों में देखा करती थी और अब उनके साथ काम कर रही हूं. मुझे ऐसा लग रहा था कि जिंदगी कोई स्क्रिप्ट लिख रही है.'

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अक्षय सर सुपरस्टार थे और सुपरस्टार हैं...

जब रिपोर्टर ने अक्षरा सिंह से पूछा कि उन्होंने अक्षय कुमार को क्या टिप्स दिए हैं तो एक्ट्रेस बोलीं, 'मैं बहुत छोटी हूं. अक्षय सर को क्या टिप्स दूंगी. हां, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. मुझे लगा था कि मैं सेट पर नर्वस हो जाऊंगी और शायद ठीक से काम नहीं कर पाऊंगी. मेरे मन में कई सवाल थे, लेकिन जैसे ही अक्षय सर सेट पर आए, उन्होंने मुझे इतना सहज महसूस कराया कि मेरा सारा डर खत्म हो गया. जब आप किसी इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है. शूटिंग के दौरान अक्षय सर 104 डिग्री बुखार में भी काम कर रहे थे. अपने काम के प्रति उनका समर्पण और उनकी एनर्जी देखकर मैं हैरान रह गई. मुझे लगा कि वो भी पूरी तरह भोजपुरी वाइब में रंग गए थे. वो सुपरस्टार थे, सुपरस्टार हैं और हमेशा रहेंगे.'

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क्या अक्षय कुमार संग किसी फिल्म में दिखेंगी अक्षरा सिंह?

अक्षरा सिंह ने आगे कहा, 'मैं दिल से अक्षय सर, अहमद खान सर और गणेश आचार्य सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं. 'वेलकम टू द जंगल' मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट है. अगर भविष्य में मुझे अक्षय सर के साथ किसी फिल्म में काम करने का मौका मिला तो वो मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा होगा. उनके साथ एक गाना करना ही मेरे लिए सपना था, फिल्म करना तो उससे भी बड़ा मौका होगा.'

'ईठा' में अक्षरा सिंह की एंट्री

इसी इंटरव्यू में अक्षरा सिंह ने खुलासा किया को वो श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म 'ईठा' में नजर आएंगी. उन्होंने अपने किरदार के बारे में कोई ज्यादा जानकारी तो नहीं दी, लेकिन ये बताया कि फिल्म में वो एक अहम भूमिका निभा रही हैं. ये फिल्म मशहूर लावणी और तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक है. फिल्म में श्रद्धा कपूर लीड रोल में हैं. ये फिल्म 28 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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