हिना खान से शादी कर पछताए रॉकी! 5 महीने बाद ही हुआ अफसोस, देखिए वीडियो
Hina Khan-Rocky Video: टीवी एक्ट्रेस हिना खान इसी साल शादी के बंधन में बंधी हैं. उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से शादी की है. हिना से शादी के बाद रॉकी परेशान हो गए हैं.
हिना खान और रॉकी जायसवाल टीवी के मोस्ट रोमांटिक और क्यूट कपल्स में से एक हैं. दोनों हमेशा एक-दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आते हैं. हिना और रॉकी ने कई सालों तक डेट करने के बाद शादी की है. ये कपल इसी साल जून में शादी के बंधन में बंधे हैं. इस कपल की शादी को अभी 5 महीने ही पूरे हुए हैं और रॉकी हिना से परेशान हो गए हैं. उन्हें हिना से शादी करने के बाद पछतावा हो रहा है.
हिना खान और रॉकी जायसवाल इन दिनों रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आ रहे हैं. इन दोनों की मस्ती को फैंस बहुत पसंद करते हैं. टीवी पर पहली बार रॉकी नजर आए हैं और उनका अंदाज फैंस को बहुत पसंद आया है. ये कपल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है और आए दिन कुछ न कुछ शेयर करता रहता है. इस बार हिना ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है.
हिना से शादी करके रॉकी को हुआ अफसोस
हिना खान ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है जिसमें वो लिपसिंक करती नजरा आ रही हैं. वीडियो में हिना से सवाल किया जाता है- ओए सुन, शादी हो गई तेरी? इसके जवाब में हिना कहती हैं- हां हो गई. फिर पूछते हैं- लड़का क्या करता है? इस पर हिना कैमरे को रॉकी की तरफ फोकस करती हैं और कहती हैं- अफसोस. इस बात पर रॉकी भी हामी भरते हैं. हिना और रॉकी का ये फनी वीडियो खूब वायरल हो रहा है. हिना ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'पंगा फिनाले स्पेशल रील, और हां पंगा जारी रहेगा.'
View this post on Instagram
बता दें हिन और रॉकी टीवी के फेवरेट कपल हैं इनके पोस्ट का फैंस को इंतजार रहता है. ये दोनों अक्सर अपनी फैमिली के साथ भी इस तरह के वीडियो शेयर करते रहते हैं.
ये भी पढ़ें: Humane Sagar Death: 34 साल की उम्र में सिंगर हुमाने सागर का निधन, इस वजह से हुई मौत
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL