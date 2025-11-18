एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बीते कुछ दिनों से अच्छी खबर नहीं आ रही है. बीते कुछ दिनों में कई सेलेब्स इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं. अब एक और बुरी खबर सामने आई है. 34 साल के ओडिया सिंगर हुमाने सागर का निधन हो गया है. हुमाने का निधन सोमवार को हुआ है और इस खबर ने पूरी ओडिया इंडस्ट्री को चौंकाकर रख दिया है. इतनी कम उम्र में हुमाने के दुनिया छोड़कर जाने से हर कोई शॉक्ड है. लोग सदमे में हैं. जो सुर लोगों का दिल जीतते थे वो हमेशा के लिए शांत हो गए हैं.

किस वजह से हुआ निधन

डॉक्टर्स के मुताबिक हुमाने का निधन मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन की वजह से हुआ है. पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी. जिसकी वजह से वो तीन दिनों से AIIMS भुवनेश्वर में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था. 14 नवंबर की दोपहर को उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी. जिसके बाद उन्हें AIIMS भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया था.

शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था

जब हुमाने को हॉस्पिटल लाया गया तो उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था और उनके टेस्ट हो रहे थे. टेस्ट में सामनेआया था कि उनके शरीर के जरुरी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था. डॉक्टर्स ने बताया है कि वो एक्यूट-ऑन-क्रोनिक लिवर फेल्योर, बाइलेटरल न्यूमोनिया, और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे. उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी. उन्होंने सोमवार की शाम को आखिरी सांस ली.

मां ने मैनेजर पर लगाए आरोप

रिपोर्ट्स के मुताबिक हुमाने की मां शेफाली ने उनके मैनेजर औऱ इवेंट के आयोजकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा है कि हुमाने की तबीयत खराब होने के बावजूद उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए मजबूर किया गया था जिसके बाद उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी.

