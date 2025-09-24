हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनRise And Fall का माहौल हुआ गर्म, नयनदीप ने धनश्री को बोला शटअप, इमोशनल हुईं कोरियोग्राफर

Rise And Fall का माहौल हुआ गर्म, नयनदीप ने धनश्री को बोला शटअप, इमोशनल हुईं कोरियोग्राफर

Rise And Fall: अशनीर ग्रोवर के इस शो में हर दिन हंगामा बढ़ता जा रहा है. लेटेस्ट एपिसोड में नयनदीप, अरबाज पटेल और धनश्री के बीच तगड़ी बहस हुईं. इसके बाद नयनदीप की बातों ने उन्हें इमोशनल कर दिया.

By : आईएएनएस | Updated at : 24 Sep 2025 07:25 AM (IST)
Preferred Sources

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के हाउस में अब ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है. हर दिन किसी न किसी वजह से झगड़ा या बहस देखने को मिल रही है. इस बार अल्टीमेट रूलर पिच के दौरान कंटेस्टेंट नयनदीप ने धनश्री और अरबाज पटेल पर गेम में राजनीति करने का आरोप लगाया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मांजरा. 

धनश्री और अरबाज पर नयनदीप ने लगाए तीखे आरोप 
शो में अल्टीमेट रूलर पिच के दौरान रूलर्स को अपने ऐसे कार्यकर्ता को चुनने को कहा गया जो आने वाली चुनौती में उनके लिए मददगार साबित हो. यहीं पर मुद्दे से भटकते हुए कंटेस्टेंट एक दूसरे से झगड़ने लगे. इसकी शुरुआत आकृति ने की, जब उन्होंने नयनदीप से पूछा, 'आपने कहा था कि अगर मैं अर्जुन बिजलानी के साथ भी आती, तो आप मुझे सपोर्ट करते. किस आधार पर आपने ये बोला था?' नयनदीप ने जवाब दिया कि उस समय आकृति इसकी हकदार थीं क्योंकि उन्हें रूलर्स को एक महिला भी चाहिए थी और उनके पास 2.5 लाख रुपए थे. 

धनश्री और अरबाज पटेल को नयनदीप का ये तर्क सही नहीं लगा. वो बीच में ही उन्हें टोकने लगे और देखते-देखते बात आगे बढ़ गयी. परेशान नयनदीप ने दोनों पर राजनीति करने का आरोप लगा डाला और कहा कि अरबाज पटेल को एक नेता होना चाहिए. बातों ही बातों में नयनदीप ने धनश्री को चुप रहने के लिए भी कहा. हालांकि, बाद में उन्होंने दोनों से माफी मांगी और कहा कि उन्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी. लेकिन नयनदीप ने यह भी कहा कि धनश्री, अरबाज और आदित्य तीनों मिलकर गेम खेल रहे हैं.

Rise And Fall का माहौल हुआ गर्म, नयनदीप ने धनश्री को बोला शटअप, इमोशनल हुईं कोरियोग्राफर 

नयनदीप के बातों से इमोशनल हुईं धनश्री 
इस पर धनश्री ने पलटवार करते हुए कहा, 'आप मुझसे सिर्फ मेरी समस्या के बारे में बात करो, अरबाज और आदित्य की नहीं'. इस दौरान धनश्री की आंखों में आंसू भी दिखाई दिए. बता दें कि इस शो में कंटेस्टेंट्स को 'रूलर्स' और 'वर्कर्स' के रूप में विभाजित किया गया है. शो में फिलहाल बाली, अहाना कुमरा, कुब्रा सैत, अनाया बांगर, आरुष भोला और आकृति नेगी वर्कर्स के रूप में दिख रहे हैं, जबकि अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण, अहाना कुमरा, कीकू शारदा, नयनदीप रक्षित और अरबाज पटेल रूलर बने हुए हैं.

यह शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे स्ट्रीम हो रहा है. इसे सोनी टीवी चैनल पर रात को 10:30 बजे प्रसारित किया जा रहा है.

 

और पढ़ें
Published at : 24 Sep 2025 07:25 AM (IST)
Tags :
Dhanshree Verma Rise And Fall Nayandeep Rakshit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'PM मोदी को तिरंगा फहराने से रोका तो मिलेंगे 11 करोड़', किसको भड़का रहा था आतंकी पन्नू, NIA ने लिया बड़ा एक्शन
'PM मोदी को तिरंगा फहराने से रोका तो मिलेंगे 11 करोड़', किसको भड़का रहा था आतंकी पन्नू, NIA ने लिया बड़ा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
बॉलीवुड
'विवाह' की सक्सेस के बाद अमृता राव को मिले खून से लिखे लेटर, बोलीं- ये बहुत डरावना था
'विवाह' की सक्सेस के बाद अमृता राव को मिले खून से लिखे लेटर, बोलीं- ये बहुत डरावना था
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'PM मोदी को तिरंगा फहराने से रोका तो मिलेंगे 11 करोड़', किसको भड़का रहा था आतंकी पन्नू, NIA ने लिया बड़ा एक्शन
'PM मोदी को तिरंगा फहराने से रोका तो मिलेंगे 11 करोड़', किसको भड़का रहा था आतंकी पन्नू, NIA ने लिया बड़ा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
बॉलीवुड
'विवाह' की सक्सेस के बाद अमृता राव को मिले खून से लिखे लेटर, बोलीं- ये बहुत डरावना था
'विवाह' की सक्सेस के बाद अमृता राव को मिले खून से लिखे लेटर, बोलीं- ये बहुत डरावना था
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर वे यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो...', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
'मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
ट्रेंडिंग
अपने से आधी उम्र की लड़की से इश्का लड़ा रहे थे चाचा! मोहल्ले वालों ने पानी डालकर भगाया- वीडियो वायरल
अपने से आधी उम्र की लड़की से इश्का लड़ा रहे थे चाचा! मोहल्ले वालों ने पानी डालकर भगाया- वीडियो वायरल
हेल्थ
Walking for Blood Pressure: हर रोज कितने घंटे पैदल चलने से बीपी होगा कम! जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर्स
हर रोज कितने घंटे पैदल चलने से बीपी होगा कम! जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर्स
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget