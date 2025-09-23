हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनप्रेग्नेंसी के बाद आत्मविश्वास खो बैठी थीं रुबीना दिलैक, हाई हिल्स ने लौटाया खोया हुआ कॉन्फिडेंस

रुबीना दिलैक इन दिनों 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं. इस दौरान एक्ट्रेस आए दिन एक से बढ़कर एक खुलासे करते हुए दिखाई दे रही हैं. हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन फैंस दंग रह गए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Sep 2025 08:07 PM (IST)
'पति पत्नी और पंगा' में रुबीना दिलैक अपने पति अभिनव शुक्ला के संग मस्ती करती हुई दिख रही हैं. लेकिन, किसी-किसी एपिसोड में वो अपनी लाइफ से जुड़े इमोशनल मूमेंट को शेयर करती हैं, जो फैंस के लिए काफी प्रेरणादायक भी होता है. एक्ट्रेस ने हाल ही में प्रेग्नेंसी के बाद वाले पहले रैंप वॉक को याद किया.

इस दौरान उन्होंने न खुद को साबित किया, बल्कि दुनिया को दिखाया कि आखिर कॉन्फिडेंस होता क्या है. 'पति पत्नी और पंगा' इन दिनों दर्शकों का पसंदीदा शो बना हुआ है. इस शो में बॉलीवुड, टीवी और स्पोर्ट्स जगत से जुड़े पॉपुलर कपल्स दिखाई दे रहे हैं.

डगमगा गया था कॉन्फिडेंस

लेटेस्ट प्रोमो में रुबीना ने बताया कि प्रेग्नेंसी के बाद वो एक बड़े डिजाइनर के लिए फैशन शो में शोस्टॉपर के तौर पर रैंप वॉक करने वाली थीं.उन्होंने अपने हील्स को दिखाते हुए कहा कि ये वही हील्स हैं जिनकी वजह से मेरा डगमगाता हुआ कॉन्फिडेंस वापस आया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

बिगड़ा था बैलेंस

प्रेग्नेंसी के बाद खुद को साबित करने के लिए मैंने ये मौका लिया. मैंने सोच लिया था कि मुझे लाइव ऑडियंस का सामना करना है और अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस लाना है. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने जैसे ही अपना पहला कदम बढ़ाया वो लड़खड़ा गईं, उनका बैलेंस बिगड़ गया था.

रुबीना ने खुद को संभाला

उस वक्त उन्हें लगा था कि बेहतर होता वो घर पर ही रहतीं. क्योंकि वो महसूस करने लगी थीं कि उनमें अब वो बात नहीं रही. 20 सेकेंड्स के अंदर उनके मन में हजारों बातें चल रही थीं. हालांकि, रुबीना ने हार नहीं मानी और खुद को संभाला. अपने लहंगे को ठीक करके कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ीं.

रुबीना की बातें सुन उनके पति अभिनव शुक्ला इमोशनल हो गए थे. बता दें रुबीना पिछले साल एक फैशन वीक का हिस्सा बनी थीं. उन्होंने डिजाइनर अर्चना कोचर के लिए शोस्टॉपर के तौर पर रैंप वॉक किया था. रैंप पर उन्होंने जैसे ही पहला कदम रखा था, उनकी हील्स फिसल गई. लेकिन बेहद ही खूबसूरती से उन्होंने खुद को संभाल लिया था.

Published at : 23 Sep 2025 08:07 PM (IST)
Tags :
Rubina Dilaik Abhinav Shukla Pati Patni Aur Panga
