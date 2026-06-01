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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडR. Madhavan Birthday: अपनी स्टूडेंट से ही हो गया प्यार, डिनर टेबल पर दे बैठे दिल, बेहद दिलचस्प है आर माधवन की लव स्टोरी

R. Madhavan Birthday: अपनी स्टूडेंट से ही हो गया प्यार, डिनर टेबल पर दे बैठे दिल, बेहद दिलचस्प है आर माधवन की लव स्टोरी

R. Madhavan Love Story: आर माधवन की लव स्टोरी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है. उन्होंने साल 1999 में पारंपरिक बंगाली और तमिल रीति-रिवाजों से अपनी स्टूडेंट से ही शादी कर की थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 01 Jun 2026 07:47 AM (IST)
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आर माधवन ने न सिर्फ साउथ, बल्कि बॉलीवुड में भी खूब नाम कमाया है. उन्होंने अपनी बेहतरी एक्टिंग से इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है. माधवन ने अपने अब तक के करियर में कई ऐसे किरदार निभाए हैं, जिन्हें दर्शकों ने बहुत पसंद किया. वो हर रोल को बड़ी शिद्दत से पर्दे पर उतारते हैं. माधवन 1 जून को अपना 56वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आइए इस खास मौके पर आर माधवन की लव स्टोरी पर एक नजर डालते हैं. 

आर माधवन और सरिता बिरजे की लव स्टोरी
आर माधवन की लव स्टोरी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है. एक्टर की लव स्टोरी साल 1991 से शुरू होती है, जब वो फिल्मी करियर से पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंड की क्लासेस कोल्हापुर में लिया करते थे. एक दिन सरिता बिरजे नाम की एक खूबसूरत लड़की ने उनके क्लास में एडमिशन लिया. सरिता उन दिनों एयरलाइन सेक्टर में करियर बनाना चाहती थीं. 

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आर माधवन को शुक्रिया कहने के लिए बुक की डिनर टेबल
जब सरिता का कोर्स पूरा हो गया और उनकी पहली नौकरी लगी, तब उन्होंने माधवन को शुक्रिया कहने के लिए एक डिनर टेबल बुक की. इस डिनर के दौरान टीचर और स्टूडेंट के बीच की बॉन्डिंग धीरे-धीरे काफी मजबूत होने लगी. इन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जाग गई. इसी डिनर डेट पर उनकी नजदीकियां बढ़ीं, पहले दोस्ती हुई और फिर यही दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई.

R. Madhavan Birthday: अपनी स्टूडेंट से ही हो गया प्यार, डिनर टेबल पर दे बैठे दिल, बेहद दिलचस्प है आर माधवन की लव स्टोरी

8 साल तक किया एक-दूसरे को डेट
इसके बाद सरिता और माधवन ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया. दोनों ने एक-दूसरे को 8 साल तक डेट करने के बाद साल 1999 में पारंपरिक बंगाली और तमिल रीति-रिवाजों से शादी कर ली. ये वही समय था, जब माधवन का फिल्मी सफर शुरू हो रहा था. 2000 में उनकी फिल्म 'अलाई पायुथे' रिलीज हुई थी. इस कपल ने 21 अगस्त, 2005 को एक बेटे का वेलकम किया, जिसका नाम वेदांत माधवन है. वेदांत एक स्विमर हैं. उन्होंने कई इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हुए 5 गोल्ड मेडल समेत कई पदक अपने नाम किए हैं.

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Published at : 01 Jun 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
R. Madhavan Sarita Birje
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