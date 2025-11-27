राखी सावंत ने सेलिब्रेट किया 47वां बर्थडे, काटा इतना बड़ा केक की चौंक जाएंगे आप
Rakhi Sawant Birthday Video: एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत ने 25 नवंबर को अपना 47वां जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया है. उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो वायरल हो रही हैं.
एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत 47 साल की हो गई हैं. उन्होंने अपना ये बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया है. राखी ने अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. राखी का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. राखी के बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो जमकर वायरल हो रही हैं. राखी ने अपने बर्थडे पर जमकर डांस भी किया है. दोस्तों के साथ डांस करते हुए उनके वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं.
राखी सावंत के बर्थडे सेलिब्रेशन की ढेर सारी फोटोज और वीडियो सामने आई हैं. जिसमें वो अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं. वो अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती नजर आईं. राखी ने बुधवार को बर्थडे पार्टी रखी थी.
इतना बड़ा केक काटा
राखी ने अपने बर्थडे पर एक नहीं बल्कि दो केक काटे. ये केक बहुत बड़े थे. उन्होंने चार लेयर वाला केट कट किया. पिंक और व्हाइट कलर का ये प्रिंसेस केक था जिसे काटते हुए राखी बहुत खुश नजर आईं. बता दें राखी का बर्थडे 25 नवंबर को था मगर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ अगले दिन पार्टी की. जिसमें इंडस्ट्री के कई बड़े लोग भी शामिल हुए थे. जिनके साथ राखी ने पैपराजी के लिए जमकर पोज दिए.
परदेसिया गाने पर किया डांस
राखी सावंत ने अपने बर्थडे पर जमकर मस्ती की. उन्होंने अपने ही गाने परदेसिया पर डांस किया. राखी सावंत को इसी आइटम सॉन्ग ने पहचान दिलाई थी और बर्थडे पर वो इसी गाने पर ठुमके लगाती नजर आईं. राखी के बर्थडे पर बिग बॉस 18 फेम हेमा शर्मा भी उनके साथ नजर आईं.
राखी सावंत इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं वो किसी न किसी बयान की वजह से चर्चा में आ जाती है. राखी ने एक्टर धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार पर सवाल उठाए हैं जिसके बाद वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. उन्होंने कहा है- 'जैसे श्रीदेवी और राजेश खन्ना को राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया, वैसे धर्मेंद्र के साथ नहीं किया गया. उनकी याद में एक फूल भी नहीं लगाया गया. हमें नहीं पता कि देओल परिवार ने ऐसा क्यों किया.'
